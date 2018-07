Clínica de basquete deixa crianças sem dormir

A chance de ver de perto a exibição de jogadores profissionais de basquete deixou Felipe Andrade com o coração acelerado. Vez ou outra ele acompanha a NBA e virou fã do LeBron James. A ponto de voltar à EMEF Alberto Santos Dumont, na Vila Sabrina (Zona Norte de São Paulo), ao finais de semana, só para simular as jogadas do astro do Cleveland Cavaliers.

"Fiquei sem dormir, de tanta emoção. Estava louco para ver os caras (do Basquete Osasco) jogarem. Eu curto o jogo dos americanos, gosto do Lebron. O pessoal aqui da escola prefere o futebol, mas eu venho de sábado com os amigos para arremessar", contou o garoto de 13 anos, da 9ª série, na manhã desta terça-feira.

Durante a clínica desenvolvida pelo treinador Ênio Vecchi e os jogadores Rodrigo Biro, Lacerda e Flowers, iniciativa do Estado e de seus parceiros para a difusão dos esportes olímpicos, Felipe foi um dos primeiros a entrar na fila para arremessar.

Chamado para um depoimento em meio à atividade física, a garganta secou. As palavras saíram aos poucos, tímidas, no microfone. Até um abraço caloroso dos amigos, que também acordaram mais cedo, ansiosos pelo evento.

Já Roberta Mirelli da Silva, de 10 anos, da 5ª série, participou de uma apresentação de dança, junto às adolescentes da 9ª série. A mais baixa da turma arriscou passos ao "estilo Chiquititas". Mas entrar no garrafão entre os gigantes...

"Dançar, eu danço. É que eu vejo muito o SBT. Só nunca joguei basquete, acho que pelo tamanho. Tenho vergonha, medo de errar", comentou a menina, esquivando-se dos exercícios com a bola laranja, receosa em ver os aplausos darem margem às piadas das colegas.