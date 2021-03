COB abre 6 mil vagas para cursos de gestão e carreira esportiva

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) pretende reforçar o lado educacional do esporte neste ano. Em meio a incertezas sobre a Olimpíada de Tóquio, marcada para o fim de julho, no Japão, a entidade nacional está projetando o futuro a longo prazo ao abrir 6 mil vagas para 12 cursos em 2021.

A maior parte vai ensinar gestão e administração esportiva a atletas, ex-esportistas, profissionais e estudantes. Também haverá cursos sobre a própria carreira esportiva, valores olímpicos e também sobre prevenção e enfrentamento do assédio e abuso para adultos e jovens alunos. Há ainda curso sobre o sistema olímpico para jornalistas.

As aulas poderão ser presenciais, online e à distância ou mesmo híbridos, de acordo com a situação da pandemia em cada local. Gratuitos, os cursos têm a chance do Comitê Olímpico Internacional (COI), do Conselho Federal de Educação Física (CONFEF) e das Confederações Brasileiras Olímpicas.

"O Comitê Olímpico do Brasil entende a importância que as pessoas assumem dentro do processo de desenvolvimento esportivo. Acreditamos que a educação é o caminho certo, a mola propulsora para grandes conquistas. Por isso, investir na qualificação de profissionais do esporte é fundamental!", diz Paulo Wanderley Teixeira, que iniciou seu novo mandato como presidente do COB em janeiro.

De acordo com o Instituto Olímpico Brasileiro, ligado ao COB, as inscrições começam no dia 17, quarta-feira. E, apesar das 6 mil vagas, os inscritos poderão enfrentar um processo de seleção nacional, dependendo da demanda para cada curso. Alguns são mais restritos, permitindo apenas 25 ou 35 vagas. Há outros massivos, com até 2 mil participantes.

Cada curso tem pré-requisito e prazos específicos. Os critérios podem ser encontrados neste link.

Confira abaixo a lista dos cursos:

- Fundamentos da Administração Esportiva (FAE)

- Curso Avançado de Gestão Esportiva (CAGE)

- Encontro Anual de Atualização de Gestores das Confederações

- Curso Básico de Gestão para Treinadores (CBGT)

- Curso de Iniciação Esportiva e Valores Olímpicos (CIEVO) - Atletismo

- Curso de Iniciação Esportiva e Valores Olímpicos (CIEVO) - Ginástica Artística

- Curso de Iniciação Esportiva e Valores Olímpicos (CIEVO) - Judô

- Curso de Iniciação Esportiva e Valores Olímpicos (CIEVO) - Natação

- Programa de Carreira do Atleta (PCA) - Núcleo de Transição de Carreira

- Curso de Introdução ao Sistema Olímpicos (CISO) - para Jornalistas

- Curso de Prevenção e Enfrentamento do Assédio e Abuso no Esporte (PEAAE) - para adultos

- Curso Abuso e Assédio Fora de Jogo - para jovens