COB anuncia 20 jovens atletas que farão parte do 'Vivência Olímpica' no Rio

Isaquias Queiroz está indo para a sua segunda Olimpíada, ainda que vá competir pela primeira vez. Em Londres, em 2012, ele foi um dos 16 atletas participantes do projeto Vivência Olímpica, do Comitê Olímpico do Brasil (COB), que levou à Inglaterra um grupo de jovens esportistas que não conseguiram vaga para ir aos Jogos, mas que receberam a oportunidade de ganhar experiência visando o Rio-2016.

Nesta quinta-feira, o COB anunciou a nova "turma", com 20 nomes, incluindo atletas que chegaram perto de se classificar ao Rio-2016, como Marcelo Costa, que é reserva da equipe de tiro com arco, e Gabriela Cecchini, que cumpre a mesma função na esgrima. O nome mais conhecido, entretanto, é Nathália Brígida, do judô, que quase deixou Sarah Menezes fora da Olimpíada no judô.

"O COB já está trabalhando há alguns anos na preparação da geração que vai competir nos Jogos Olímpicos de 2020. Com essa ação de levar atletas para vivenciarem o ambiente olímpico, pretendemos quebrar a ansiedade natural que antecede uma competição como esta", explica Sebastian Pereira, gerente de Performance Esportiva do COB e líder do Projeto Vivência Olímpica Rio-2016.

Foram convidados, também: Beatriz Ferreira (boxe), Emily Figueiredo (levantamento de peso), Joílson Ramos (luta greco-romana), Maria Paula Heitmann (natação), Gabriel Bastos (vela), Andrea Santos (canoagem velocidade), Anderson Ezequiel (BMX), Ângelo Assumpção e Thaís Fidélis (ginástica artística), Rafael Macedo (judô), Felipe Ribeiro (natação), Edival Marques (tae kwon do) e Manoel Messias (triatlo).

A lista será completada com mais nomes do atletismo, que serão definidos depois do Mundial Sub-20, que está sendo disputado na Polônia. Na quarta, dois brasileiros - Paulo André de Oliveira e Derick Silva - chegaram à final dos 100m. Mikael de Jesus é um dos candidatos ao ouro nos 400m com barreiras.

Metade da 'classe 2012' do Vivência Olímpica chegou aos Jogos Olímpicos do Rio, diversos deles como candidatos ao pódio. Estarão no Rio-2016: Thiago Braz (atletismo), Isaquías Queiroz (canoagem), Rebeca Andrade (ginástica artística), Laís Nunes (lutas), Hugo Calderano (tênis de mesa), Bernardo Oliveira (tiro com arco), Felipe Wu (tiro esportivo) e Martine Grael (vela).

Por outro lado, falharam na tentativa de se classificar ao Rio nomes como Alessandra Marchioro (natação), Flávia Gomes (judô), Andressa Mendes (saltos ornamentais), Vítor Gonçalves (vôlei de praia), Bruno Matheus (triatlo), Jéssica Reis (atletismo) e Arthur Mendes Júnior (natação).