COB anuncia finalistas do Prêmio Brasil Olímpico com 2 duplas do vôlei de praia

Neste ano, Larissa e Talita participaram de 10 eventos do Circuito Mundial e ganharam sete deles, além de terem faturado com sobras o título do Circuito Brasileiro 2014/2015 e estarem liderando a temporada 2015/2016. Mesmo assim, foram preteridas por Agatha e Bárbara Seixas, que em 12 eventos internacionais ganharam só dois. Elas, entretanto, faturaram o Campeonato Mundial.

No feminino, além de Agatha/Bárbara Seixas (que concorrem como dupla) são finalistas Ana Marcela Cunha, bronze nos 10km no Mundial de Maratonas Aquáticas e que foi ao pódio dos últimos 18 eventos internacionais que disputou, e Fabiana Murer, prata no salto com vara no Mundial de Atletismo.

Já no masculino a disputa é ainda mais acirrada. Concorrem Alison/Bruno Schmidt, que venceram cinco torneios seguidos do Circuito Mundial e se sagraram campeões mundiais no vôlei de praia, Isaquias Queiroz, que ganhou um ouro e um bronze no Mundial de Canoagem Velocidade, e Marcelo Melo, líder do ranking mundial de duplas no tênis após quatro títulos seguidos.

Os campeões de 2014 - o ginasta Arthur Zanetti e a dupla da vela Martine Grael/Kahena Kunze - não estão entre os finalistas deste ano. Ele nem foi à final das argolas no Mundial de Ginástica Artística, enquanto elas ficaram com a prata no Mundial de 49erFX, encerrado no fim de semana passado na Argentina.

Os vencedores serão premiados durante o Prêmio Brasil Olímpico, dia 15 de dezembro, no Rio. Também serão apontados lá os vencedores do prêmio "Atleta da Torcida". Desde o ano passado, o COB separou a premiação do júri técnico e a escolhida pela internet.

No Atleta da Torcida concorrem: Alison/Bruno (vôlei de praia); Ana Marcela Cunha (maratona aquática), Erika Miranda (judô), Fabiana Murer (atletismo), Isaquias Queiroz (canoagem velocidade), Marcelo Mello (tênis), Thiago Pereira (natação) e Yane Marques (pentatlo moderno). AS votações são pelo Facebook.