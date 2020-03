COB defende o adiamento da Olimpíada de Tóquio para 2021 em razão do coronavírus

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) comunicou, por meio de nota divulgada na manhã deste sábado, que é a favor do adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio para 2021 em razão da pandemia do novo coronavírus que assola o mundo.

No comunicado, o COB diz que sua posição se dá em razão do agravamento da pandemia da covid-19, que já infectou mais de 270 mil pessoas em todo o mundo, e "pela consequente dificuldade dos atletas de manterem seu melhor nível competitivo pela necessidade de paralisação dos treinos e competições em escala global".

"Como judoca e ex-técnico da modalidade, aprendi que o sonho de todo atleta é disputar uma Olimpíada em suas melhores condições. Está claro que, neste momento, manter os Jogos para este ano impedirá que este sonho seja realizado em sua plenitude", afirmou o presidente do COB, Paulo Wanderley.

A Olimpíada está prevista para começar em 24 de julho e terminar em 9 de agosto. O COB entende que o evento deve acontecer no mesmo período de 2021. O posicionamento da entidade se opõe aos do Comitê Olímpico Internacional (COI) e do governo japonês.

Recentemente, o presidente do COI, Thomas Bach, disse, em entrevista ao jornal The New York Times, que seria "prematuro" adiar os Jogos de Tóquio 2020. O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, adotou postura semelhante e afirmou, no início da semana, que o evento ocorrerá conforme o previsto.

Na nota, o COB ainda ressalta que a sugestão de adiamento da Olimpíada para 2021 "em nada altera a confiança da entidade no Comitê Olímpico Internacional de que a melhor solução será tomada", citando exemplos de problemas superados no passado.

"O COI já passou por problemas imensos anteriormente, como nos episódios que culminaram no cancelamento dos Jogos de 1916, 1940 e 1944, por conta das Guerras Mundiais, e nos boicotes de Moscou-80 e Los Angeles-84. A entidade soube ultrapassar estes obstáculos, e vemos a Chama Olímpica mais forte do que nunca. Tenho certeza de que o Thomas Bach, atleta medalha de ouro em Montreal-76, está plenamente preparado para nos liderar neste momento de dificuldade", reforçou Paulo Wanderley.

Para evitar a propagação do coronavírus, o COB cancelou eventos públicos e preparatórios para os Jogos de Tóquio e determinou o fechamento total do CT Time Brasil. Vários eventos esportivos de grande apelo foram adiados em razão da covid-19, casos da Copa América e Eurocopa, por exemplo, torneios que serão disputados em 2021.