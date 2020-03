COB e atletas elogiam a nova data dos Jogos Olímpicos de Tóquio

A definição da data dos Jogos de Tóquio, anunciada nesta segunda-feira, encerrou de vez a angústia de atletas e dirigentes, que elogiaram a divulgação do novo calendário, alterado para evitar a pandemia do novo coronavírus. Após a confirmação na semana passada de que a competição ficaria para 2021, agora todos se dizem mais aliviados ao saber que a Olimpíada será disputada de 23 de julho a 8 de agosto de 2021 e a Paralimpíada está marcada para começar em 24 de agosto e terminar 5 de setembro.

O anúncio da data dá a todos a certeza de poder montar um cronograma eficiente de treinos e competições. "Trouxe mais tranquilidade, temos um objetivo, temos uma data e agora os atletas poderão melhor se preparar", disse o presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB), Paulo Wanderley. "É muito importante principalmente para os atletas, que estavam angustiados com essa indefinição. A periodização de treinamentos poderá ser adequada a um novo objetivo, ajudando a transmitir mais calma a eles e também aos seus treinadores", completou.

Nas redes sociais, vários atletas publicaram links e imagens com a notícia de que a Olimpíada já tinha uma data remarcada. O mesatenista Hugo Calderano, o ginasta Arthur Nory e o velejador Robert Scheidt foram alguns dos nomes que colocaram nas contas pessoais do Instagram postagens em tom positivo sobre a divulgação da nova data. Apesar de ser realizada em 2021, o evento manterá o nome de Tóquio 2020.

Multicampeão paralímpico, o nadador Daniel Dias engrossou o coro das comemorações pela data. "Agora já temos data! Que a contagem regressiva recomece!", publicou no Twitter. O dono de 12 ouros nas três últimas edições é um dos favoritos do Brasil para ganhar ainda mais premiações nas piscinas japonesas no próximo ano.

Mesmo aposentado, o ex-ginasta Diego Hypólito também se manifestou nas redes sociais. O medalhista de prata na prova de solo nos Jogos do Rio, em 2016, afirmou que o momento não é só de pensar nos treinos, mas também em cuidar da saúde e se prevenir da pandemia do novo coronavírus. "Todos os ginastas do Brasil, Estão em suas casas fazendo preparação e tentando se cuidar, dentro as informações que todos temos. Agora é orar e esperar! Falta bastante tempo para dia 23 de julho! Mas agora só consigo pensar em vidas!", escreveu.