Lenny Niemeyer vai desenhar uniformes da abertura do Rio-2016

"Minha inspiração veio da natureza, com toda a diversidade do nosso país. A partir do verde, azul e amarelo da bandeira brasileira, criei uma estampa que remete aos nossos pássaros e flores tropicais, em tecidos leves que se movimentam ao vento e tons de areia do nosso vasto litoral. A modelagem é clássica e atemporal, reforçando o comprometimento e grandiosidade de um evento que vai ficar marcado na nossa história", explicou a estilista.

O processo de escolha do profissional responsável por desenhar os uniformes do chamado "Time Brasil" nas cerimônias foi coordenado por Paulo Borges, diretor responsável pelo São Paulo Fashion Week (SPFW) e considerado o grande promotor de eventos de moda no País. A C&A será a empresa responsável por fornecer os uniformes.

"Estamos muito felizes com o resultado final e temos a certeza de que os nossos atletas estarão muito bem vestidos e elegantes nas cerimônias dos Jogos. Podemos afirmar que, como país anfitrião dos Jogos Olímpicos, o Brasil causará excelente impressão ao encerrar o desfile da cerimônia de abertura no dia 5 de agosto, no Maracanã", afirmou o presidente do COB, Carlos Arthur Nuzman.