COB repete projeto para preparar futuros calouros

O Comitê Olímpico do Brasil reedita no Rio 2016 a experiência de levar um grupo de esportistas que não conseguiram vaga olímpica ganhar a experiência para Tóquio/2020. O projeto "Vivência Olímpica", iniciado em Londres/2012, é uma maneira de preparar a próxima geração de atletas.

O objetivo é permitir que vivenciem o ambiente olímpico, diminuindo a ansiedade e a pressão de uma estreia. Ao todo, 20 nomes estão participando de diversas atividades de treinamento, acompanhamento o dia a dia de sua modalidade e poderão assistir às competições. Além disso, terão acesso à Vila Olímpica.

Entre os nomes estão atletas que chegaram muito próxima da vaga no Rio, como Marcelo Costa, reserva da equipe de tiro com arco, Gabriela Cecchini, também reserva na esgrima, e Nathália Brígida, do judô, que quase deixou Sarah Menezes, medalhista em Londres, fora da Olimpíada.

Também foram convidados Beatriz Ferreira (boxe), Emily Figueiredo (levantamento de peso), Joílson Ramos (luta greco-romana), Maria Paula Heitmann (natação), Gabriel Bastos (vela), Andrea Santos (canoagem velocidade), Anderson Ezequiel (BMX), Ângelo Assumpção e Thaís Fidélis (ginástica artística), Rafael Macedo (judô), Felipe Ribeiro (natação), Edival Marques (tae kwon do) e Manoel Messias (triatlo). A lista será completada com mais nomes do atletismo, que serão definidos depois do Mundial Sub-20, disputado na Polônia.

"Com essa ação de levar atletas para vivenciarem o ambiente olímpico, pretendemos quebrar a ansiedade natural que antecede uma competição como esta", explica Sebastian Pereira, gerente de Performance Esportiva do COB e líder do Projeto Vivência Olímpica Rio-2016.

Em Londres-2012, o projeto deu certo. Metade daquela equipe chega aos Jogos do Rio com chances de medalha. O principal nome é o de Isaquias Queiroz, candidato ao ouro na canoagem. Thiago Braz (atletismo), Rebeca Andrade (ginástica artística), Laís Nunes (lutas), Hugo Calderano (tênis de mesa), Bernardo Oliveira (tiro com arco), Felipe Wu (tiro esportivo) e Martine Grael (vela) também têm boas chances de sucesso no Rio. "Foi uma grande experiência poder viver o clima olímpico antes de competir", disse Thiago Braz, do salto com vara.

Bruna Takahashi, uma das grandes revelações do tênis de mesa, sabe que a participação nos Jogos Olímpicos de 2016 será uma experiência única de aprendizado. Porém, a jovem espera subir ao pódio apenas em 2018, na Olimpíada da Juventude. Só depois pretende pensar nos Jogos de Tóquio.

"Como sou da categoria juvenil, tenho que melhorar para ter um bom nível para jogar pela categoria adulto. Meu sonho é chegar ao alto nível e estar entre as 100 melhores do mundo. Também vou batalhar para jogar nas Olimpíada da Juventude em 2018 e chegar ao pódio", diz.