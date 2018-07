COI vai auditar Rio-16, mas não construtoras da Lava Jato

O COI anunciou que vai auditar as contas do Comitê Organizador dos Jogos de 2016, no Rio. Mas não pedirá nem mesmo para ver os contratos entre a cidade do Rio de Janeiro e empresas envolvidas na Operação Lava Jato, como a Odebrecht, responsável por erguer o Centro Internacional de Transmissão e o Parque Olímpico.

Thomas Bach, presidente do COI, anunciou que, para reforçar o combate à corrupção, sua entidade vai ampliar as auditorias com todas as entidades nacionais e fiscalizará de forma independente o que será feito com cerca de US$ 1,2 bilhão (R$ 4,5 bilhões) que irá para o Rio de Janeiro. Nesta semana, ele ainda alertou que a corrupção está ameaçando a credibilidade do esporte. "Queremos que o dinheiro que vem do esporte vá para o esporte", disse, defendendo uma "boa gestão" financeira.

A reportagem do Estado questionou se o COI também pediria uma auditoria independente das obras para as instalações olímpicas do Rio. Mas Bach deixou claro que essa não é sua responsabilidade. "A auditoria se refere apenas ao Comitê Organizador. O restante são contratos entre a cidade e as construtoras", explicou. "Temos total confiança no prefeito (Eduardo Paes) e na cidade, além de defender a presunção de inocência."

Questionado por uma agência internacional se não temia que os escândalos na CBF também surgissem no COB ou na Rio2016, Bach se recusou a comentar sobre o assunto. "Não vou jogar suspeitas sem ter informação concreta". Em entrevista à AP, a procuradora-geral dos EUA, Loretta Lynch, não respondeu se está ou não investigando os contratos relacionados com os Jogos de 2016 no Rio.

IMPEACHMENT

Apesar de tentar se afastar das polêmicas de corrupção no Brasil, os altos dirigentes do COI admitem que estão "preocupados" com o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff e com a recessão, e garantem que estão "dispostos" a adaptar os Jogos de 2016 para se adequar às "novas realidades" do Brasil. A meta do COI é clara: blindar seu maior evento do caos político brasileiro. "O Rio será uma ilha", garante Alex Gilady, membro do COI. Outros membros da entidade, porém, são mais diretos. "A instabilidade política nos preocupa", admitiu Wu Ching-kuo, membro do Comitê Executivo do COI. "Se não temos estabilidade, o impacto pode ocorrer nos Jogos", disse.

Para Gilady, porém, a realidade é que, seja o que ocorrer no Brasil, "não mais como voltar atrás." Parte da estratégia é a de não dar detalhes do impacto econômico da crise na preparação. Oficialmente, ninguém sabe dizer qual o tamanho do corte do orçamento. "Eu não tenho ideia do que precisamos cortar", disse Thomas Bach. Mas, nos bastidores, os trabalhos apontam para uma revisão completa dos contratos para impedir uma contaminação.

Nesta quarta, o COI anunciou a criação de um grupo de trabalho para estudar corte nos gastos do evento. Nesta quinta, Bach confirmou que a entidade também vai contribuir na redução de exigências. "Sabemos dos desafios políticos e econômicos. A situação não é fácil", declarou. "Estamos prontos a nos adaptar e adaptar o orçamento do Comitê Organizador do Rio2016 para esses novos desafios", disse. "Vamos adaptar o orçamento para que atletas não sejam afetados."

Sobre o impeachment, Bach tentou minimizar um eventual impacto no evento. "Estamos acompanhando isso de perto. Na organização dos Jogos, estamos na fase operacional e, portanto, estas questões politicas têm influência menor que em outros estágios. Apesar dos problemas políticos, temos confiança."