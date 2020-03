COI agradece apoio do G-20 pelo adiamento dos Jogos; 'é um símbolo da resistência humana'

O Comitê Olímpico Internacional (COI) expressou nesta sexta-feira gratidão aos líderes do G-20, que se reuniram na última quinta-feira em teleconferência para tratar da pandemia do novo coronavírus. A cúpula das 20 maiores economias do mundo reconheceu "os esforços para salvaguardar a saúde dos cidadãos com a adiamento de grandes eventos públicos", referindo-se, em particular, à decisão do COI de adiar a Olimpíada de Tóquio-2020 para o verão de 2021.

"É um grande incentivo para o Japão e para o COI, e por seu compromisso em conjunto com os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, ter apoio significativo dos líderes mundiais, através de uma declaração conjunta do G-20", expressou o alemão Thomas Bach, presidente do COI, em nota oficial divulgada nesta sexta-feira.

O G-20 ainda considerou, em sua declaração, que "a determinação de o Japão sediar os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de Tóquio-2020 (adiado para 2021), na sua totalidade, é um símbolo da resistência humana". Bach avaliou que a decisão de manter o evento pode dar esperança ao momento difícil enfrentado no mundo. "A humanidade está atualmente em um túnel escuro. A Olimpíada de Tóquio-2020 pode ser uma luz no final deste túnel", escreveu o alemão.

A decisão de adiar os Jogos para 2021 foi tomada, em comum acordo, entre o COI e governo japonês, na última terça-feira, tendo como norte o agravamento progressivo da pandemia do covid-19.