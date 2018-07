COI anula resultados dos Jogos de Pequim de mais 16 atletas, sendo 10 medalhistas

O Comitê Olímpico Internacional (COI) anunciou nesta quinta-feira mais uma leva de anulações de resultados dos Jogos Olímpicos de Pequim-2008 após a reanálise dos exames antidoping colhidos e dos respectivos julgamentos. Desta vez, 16 atletas foram desclassificados, sendo 10 deles medalhistas olímpicos.

Esse lote de desclassificações inclui, como de praxe, competidores do levantamento de peso, mas também da luta e do atletismo. Desta vez, porém, nenhum campeão olímpico perdeu seu resultado.

Perdem medalhas de prata Irina Nekrassova (Casaquistão), do levantamento de peso, Khasan Baroev (Rússia) e Vitaliy Rahimov (Azerbaijão), da luta. Ficam sem o bronze que haviam ganho Akkaev Khadzhimurat (Rússia), Mariya Grabovetskaya (Casaquistão), Natalya Davydova (Ucrânia) e Dmitry Lapikov (Rússia), todos pesistas, Asset Mambetov (Casaquistão), lutador, Chrysopigi Devetzi (Grécia), do salto triplo, e Denys Yurchenko (Ucrânia), do salto com vara.

Como de costume, a punição atinge principalmente atletas de ex-repúblicas soviéticas, sendo quatro russos, cinco do Casaquistão, dois do Azerbaijão e três da Ucrânia. O único "ocidental" do grupo é o grego Devetzi.