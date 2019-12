COI anuncia mudança de data da maratona feminina dos Jogos Olímpicos de Tóquio

O Comitê Olímpico Internacional (COI) anunciou nesta quarta-feira as datas e os detalhes da maratona e da marcha atlética das Olimpíadas de Tóquio, que foram transferidas da capital para Sapporo em razão do forte calor no verão japonês.

O COI e o Comitê Organizador dos Jogos de Tóquio informaram que as maratonas feminina e masculina serão disputadas, respectivamente, nos dias 8 e 9 de agosto, último fim de semana da Olimpíada.

As duas corridas começarão às 7 horas (horário local), mais tarde que os horários programados em Tóquio, onde a maratona feminina seria em 2 de agosto. Com a manutenção da disputa para o dia 9, a prova masculina mantém a tradição de fechar os Jogos.

Todas as provas de maratona e marcha atlética serão disputadas em um período de quatro dias consecutivos, de 6 a 9 de agosto para ajudar os técnicos e os atletas em Sapporo. O Sapporo Odori Park será a sede da marcha atlética, cujas provas possuem 20 e 50 quilômetros.

O COI anunciou no final de outubro a mudança do local das provas e surpreendeu o mundo esportivo com uma decisão que não foi discutida previamente com as autoridades locais. A alteração contrariou a governadora de Tóquio, Yuriko Koike, que disse não estar convencida dos argumentos.

Os organizadores do evento sob o argumento de que tomaram a decisão de forma repentina em razão do que aconteceu no Mundial de Atletismo, em Doha, entre setembro e outubro, quando as altas temperaturas prejudicaram as performances dos atletas. Em Sapporo, que recebeu os Jogos Olímpicos de Inverno de 1972, os competidores devem encontrar "temperaturas significativamente mais baixas".