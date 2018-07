COI aprova e divulga calendário de provas dos Jogos Olímpicos de Tóquio

O Comitê Executivo do Comitê Olímpico Internacional (COI) aprovou nesta quarta-feira o calendário da programação das modalidades dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. Os detalhes de datas e horários de cada esporte ainda serão definidos futuramente, segundo o Comitê Organizador Local do grande evento.

Ao todo, o programa conta com 339 provas de 33 modalidades a serem disputadas em 17 dias de competição, entre 24 de julho e 9 de agosto de 2020. A cerimônia de abertura está marcada para o dia 24, mas dois dias antes terão início disputas tanto no futebol quanto no softbol.

A próxima edição da Olimpíada terá novidades na programação esportiva, como escalada, surfe, caratê, skate, beisebol, softbol e basquete 3x3. Parte das modalidades será disputada nas cidades de Fukushima, Ibaraki e Miyagi, todas atingidas pelo forte terremoto que atingiu o país em 2011.

As modalidades mais longas no programa são o futebol e o softbol, com início em 22 de julho e finais somente no dia 8 de agosto, penúltimo dia de competições na capital japonesa. O Brasil vai tentar defender a medalha de ouro conquistada no futebol masculino nos Jogos do Rio-2016.

O vôlei, que também trouxe ouro ao Brasil há dois anos, no masculino, terá início em 25 de julho e finais nos dias 8 e 9 de agosto. A decisão masculina será no dia 8, véspera da final feminina. No basquete, outra das modalidades coletivas mais populares, a estreia será em 26 de julho, com finais também no dia 9 de agosto.

Uma das modalidades de maior sucesso de público, o atletismo terá início somente na segunda semana de disputas. Começará no dia 31 de julho e terminará no último dia de competições - 9 de agosto - com a tradicional maratona masculina. A feminina será em 2 de agosto.

Os esportes aquáticos ainda estão "em branco" na programação. Natação, salto ornamental e nado sincronizado não têm datas preliminares para a disputa. Mas é quase certo que a natação será disputada na primeira semana da Olimpíada, como de costume.

A primeira semana também terá o judô, modalidade que costuma render muitas medalhas ao Brasil. A disputa será do dia 25 de julho a 1º de agosto.

"A organização de Tóquio-2020 agora vai focar em desenvolver os detalhes da competição quanto à programação de cada disciplina de cada modalidade, em colaboração próxima com as federações internacionais e o COI", anunciou o Comitê Executivo do COI, nesta quarta-feira.

