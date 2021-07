COI autoriza atleta alemã a usar faixa com a bandeira do arco-íris na Olimpíada de Tóquio

Em apoio a diversidade sexual, o Comitê Olímpico Internacional (COI) autorizou a alemã Nike Lorenz, do time de hóquei feminino, a usar uma faixa de capitã com a bandeira do arco-íris, principal símbolo LGBTQI+, na Olimpíada de Tóquio. Nas redes sociais, a atleta comemorou a vitória. "O amor sempre vence", escreveu.

A anuência para o uso do símbolo ocorre após a Federação Alemã de Esportes Olímpicos (DOSB) enviar um pedido ao COI. O acordo foi anunciado pela entidade do país nesta quinta-feira.

"A Nike Lorenz já foi informada, agradece ao DOSB e ao Hockeybund e vai usar as cores do arco-íris nas meias para o jogo de abertura contra a Grã-Bretanha, no domingo", escreveu a DOSB no Twitter.

Alfons Hörmann, presidente do federação, também comemorou a autorização, afirmando estar "satisfeito" pelo time de hóquei feminino ter a liberdade de fazer uma declaração sociopolítica na Olimpíada.

A permissão para o uso do adereço com o sinal LGBTQI+ ocorre menos de 24 horas após o COI recuar da decisão de barrar imagens e vídeos de protestos de atletas em seus canais oficiais e em suas redes sociais também. A repercussão negativa causada pelo silêncio nos canais da entidade quanto aos protestos antirracistas protagonizados por seleções femininas de futebol na quarta motivou a mudança.