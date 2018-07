COI confirma quatro candidaturas para os Jogos de 2024

De acordo com o presidente do COI, Thomas Bach, os quatro projetos estão "completamente em linha" com a Agenda 2020, programa do movimento olímpico que prevê, entre outras ações, o corte de custos no processo de candidatura e organização dos Jogos. Ainda segunda Bach, "todas as quatro candidaturas têm um claro foco no desenvolvimento sustentável, legado, e em especial como as estruturas serão usadas após a Olimpíada".

Pelo Twitter de sua assessoria de imprensa, o COI até brincou, publicando em uma imagem os documentos recebidos das quatro cidades: quatro pen drives. "Novo look dos documentos de 2024 sob a Agenda 2020", escreveu a entidade. A escolha da sede dos Jogos de 2024 será feita em setembro do ano que vem.