COI diz que 80% dos ingressos dos Jogos Olímpicos já estão vendidos

80% dos ingressos para os Jogos Olímpicos foram vendidos, faltando menos de uma semana para o evento. Os dados foram apresentados hoje pelo Comitê Rio-2016 para a cúpula do COI, durante a última reunião entre as duas entidades antes do início dos Jogos.

Thomas Bach, presidente do COI, agradeceu os trabalhos dos últimos sete anos e indicou “empolgação” em relação ao “espírito carioca”. Mas insistiu que agora é o momento de “entregar, entregar e entregar” os serviços e obras que foram realizadas. “Bach disse que agora é o momento de se concentrar em entrega”, explicou Mark Adams, diretor de Comunicação do COI.

Segundo ele, até mesmo a qualidade das águas da Baía de Guanabara está "excelente". "O informe que nos foi apresentado mostra que a qualidade da água está de acordo com os padrões da Organização Mundial da Saúde", disse.

Durante a reunião, a Rio2016 apresentou “progressos” na Vila Olímpica e sobre os serviços oferecidos aos atletas, alvo de polêmicas nos últimos dias. “Os toques finais estão sendo colocados e estão prontos”, disse Adams.

Ao sair da reunião com o COI, o presidente da Rio-2016, Carlos Arthur Nuzman, não deu detalhes do que tratou com a entidade. “Tudo está no seu caminho", disse. "Tivemos somente duas questões, mas nada importante em relação à Vila ou às arenas. As perguntas foram sobre os Jogos e sobre os atletas. Estamos trabalhando na operação para os Jogos", disse.

Se Nuzman aponta que os membros do COI o fizeram duas perguntas, o próprio COI indica que foram quatro.

"Quando chega a um prazo desse, a preocupação é sempre em todos os setores, que tudo funcione. A operação dos jogos é o ponto principal. A organização completa. O conjunto ao qual você tem de estar sempre atento e tem de funcionar", explicou Nuzman.

"Todos os Jogos têm problemas", disse o dirigente. "É natural nos dias que antecedem os Jogos. A previsão é de que a três, quatro, cinco dias é o momento de muitas coisas serem corrigidas. Esses fatos nenhum de nós gostaria que acontecesse, mas estão justamente no conjunto que falei da operação dos Jogos", indicou.