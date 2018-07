COI diz que metade do mundo deve acompanhar a Olimpíada do Rio

O Comitê Olímpico Internacional (COI) anunciou nesta quarta-feira que, até o final dos Jogos Olímpicos, cerca de metade da população mundial vai ter consumido imagens e informações sobre o evento no Rio de Janeiro, nas diferentes plataformas, incluindo TV e redes sociais.

Segundo a entidade, são 500 canais tradicionais credenciados para cobrir e transmitir imagens dos eventos, além de 250 plataformas digitais. No Brasil, a Rede Globo já registrou sua maior audiência desde a Copa do Mundo de 2014 durante a Olimpíada. Segundo o COI, a audiência tem sido também bastante importante no continente americano, que opera no mesmo fuso horário do Rio de Janeiro.

Por sua vez, a rede americana NBC já teria acumulado 2 bilhões de minutos de emissões, em todas suas plataformas. "Isso é maior que toda a história da transmissão", afirmou o COI. Foi a NBC quem definiu parte da agenda dos esportes e seus horários, colocando eventos no Rio perto da meia-noite no horário local, caso especialmente do vôlei de praia, que nesta quarta-feira terá a final da chave feminina realizada a partir das 23h59.

