COI pune 3 boxeadores que disputaram o Rio-2016 por apostas em lutas dos Jogos

O Comitê Olímpico Internacional (COI) puniu três boxeadores, sendo dois deles irlandeses e um britânico, que participaram dos Jogos Olímpicos do Rio e fizeram apostas em lutas disputadas na grande competição realizada em agosto.

Por meio de nota publicada em seu site oficial, o COI informou que aplicou "severas reprimendas" aos irlandeses Michael Conlan e Steve Donnelly, assim como ao britânico Antony Fowler por violarem as regras que proíbem atletas que participam da Olimpíada realizem apostas na competição.

Nenhum destes pugilistas ganharam medalhas nos Jogos do Rio, sendo que o COI falou que todas as apostas envolveram lutas de boxe do evento olímpico. Entretanto, a entidade revelou que não houve intenção de manipular qualquer um destes combates por meio destas apostas.

Pelas regras do COI, não só atletas, mas também os dirigentes envolvidos com os Jogos Olímpicos não podem realizar apostas em partidas da competição e são orientados a denunciar qualquer suspeita de manipulação de resultados por meio deste tipo de prática.

O COI anunciou também que, para poderem se tornar elegíveis para a Olimpíada de 2020, em Tóquio, os três pugilistas punidos terão de ser submetidos a um "programa educacional". Para completar, os comitês olímpicos irlandês e britânico também receberam reprimendas por supostamente "não terem informado devidamente" seus atletas sobre as regras que proíbem as apostas no evento olímpico.