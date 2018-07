COI exige que atletas russos e quenianos provem que são 'limpos'

Numa decisão sem precedentes, o Comitê Olímpico Internacional (COI) anuncia que todos os atletas russos e quenianos, em todas as 28 modalidades do evento, terão de provar que estão limpos do doping e eventual passagem por novos testes para que sejam aceitos para concorrer aos Jogos do Rio de Janeiro. A entidade manteve a suspensão sobre os russos no atletismo. Mas, atendendo apelo do governo de Vladimir Putin, o COI barra a decisão de impedir que atletas possam competir sob a bandeira russa.

O Kremlin havia alertado, momentos antes, que poderia tomar uma decisão "sem precedentes", abrindo temores de um boicote no Rio. Nesta terça-feira, os russos anunciaram que vão levar o caso ao Tribunal Arbitral dos Esportes, abrindo disputa legal que poderá durar até a véspera do evento no Brasil.

O anúncio foi feito em Lausanne, depois de uma reunião de cúpula da entidade. O objetivo era o de mandar um recado forte a todos os países de que estruturas como a de Moscou, com o apoio do estado no doping de atletas, não serão toleradas. O Quênia, com um laboratório descredenciado, também terá de submeter todos seus atletas a novos exames. No total, o esforço para retestar os competiudores poderia envolver 500 diferentes atletas. Os russos planejavam levar 450 pessoas ao Rio, contra cerca de 47 por parte do Quênia.

A iniciativa de testar cada um dos atletas ou validar sua participação caberá às federações esportivas de cada da modalidade. "A conclusão é de que as alegações contra a Rússia e a situação no Quênia colocam sérias duvidas sobre a presunção de inocência dos atletas. Portanto, cada competidor que venha desse país terá de passar por exames independentes e fora de locais onde seus laboratórios tenham sido afetados", disse Thomas Bach, presidente do COI. O mesmo princípio aplicado na Rússia valerá para o Quênia, onde os resultados também não serão aceitos e novos testes terão de ser realizados.

Na sexta-feira, a Associação Internacional de Federações de Atletismo (IAAF) havia anunciado o afastamento de todos os atletas russos diante da acusação de que o doping nas modalidades haviam sido generalizados e que as autoridades de Moscou não adotaram medidas suficientes para garantir um controle do uso de produtos proibidos.

Vladimir Putin, presidente russo, deixou claro que não aceitava a "punição coletiva" e alertou que iria pressionar o COI a rever a situação. Para ele, uma "solução" teria de ser encontrada. Ele recusou a ideia de que os atletas "limpos" só pudessem competir sob um bandeira neutra, e não pela Rússia. O COI, assim, decidiu por manter a suspensão, mas atendeu a algumas das exigências dos russos. "Quem provar que está limpo poderá atuar com a bandeira russa", disse Thomas Bach.

O presidente do COI insistiu que não apenas os atletas sejam suspensos, mas também as autoridades responsáveis pelos programas de doping. Nas investigações da Agência Mundial Anti-Doping (Wada), o ministro dos Esportes da Rússia, Vitaly Mutko, também foi implicado. Bach, respondendo ao Estado, garantiu que não existe contradição entre a autorização aos atletas para que participem como russos e o envolvimento das autoridades. "O Comitê Olímpico Russo foi muito cooperativo", disse Bach, contradizendo os informes independentes da Wada. Atletas como Yelena Isinbayeva já anunciaram que não aceitariam competir sob bandeira neutra.