Com 12 anos, atleta mais jovem dos Jogos perde na 1ª rodada do tênis de mesa

Durou apenas 24 minutos a participação da síria Hend Zazá na Olimpíada de Tóquio. Com 12 anos, a atleta mais jovem da competição perdeu na primeira rodada do torneio de tênis de mesa, neste sábado, para a austríaca Jia Liu, número 4 do ranking mundial, por 4 a 0, com parciais de 11/4, 11/9, 11/3 e 11/5.

"Foi muito difícil me preparar psicologicamente, mas acho que consegui superar isso, e isso é o que fiz melhor no jogo. A lição principal foi a derrota, especialmente na primeira rodada. Na próxima vez, vou trabalhar duro para passar da primeira, segunda, terceira rodada, porque quero jogar mais nessa competição", disse Zazá, após a partida disputada no Ginásio Metropolitano de Tóquio.

"Nos últimos cinco anos, passei por muitas experiências diferentes, especialmente com a guerra e o adiamento do financiamento para a Olimpíada. Essa é minha mensagem para todos na mesma situação: lutem pelo seu sonho", completou a atleta.

Zazá conquistou a vaga para a Olimpíada de Tóquio, ao vencer o Campeonato do Oeste Asiático, disputado em Amman, na Jordânia, ano passado, e carimbou o passaporte para os Jogos. A vitória na decisão do torneio foi diante de Mariana Sahakian, do Líbano, por 4 a 3. Sua rival tinha 42 anos.