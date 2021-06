Com 26 medalhas paralímpicas, Teresa Perales vence Prêmio Princesa das Astúrias do Esporte

A nadadora espanhola Teresa Perales, uma das atletas paraolímpicas mais bem-sucedidas do mundo, foi homenageada nesta quarta-feira com o Prêmio Princesa das Astúrias do Esporte por encarnar “os mais admiráveis ​​valores do esporte”. Perales praticou caratê quando criança até aos 19 anos, quando foi acometida por uma neuropatia que a fez perder a mobilidade nas duas pernas.

A partir daí a atleta encontrou a sua paixão pela natação. Com o seu impressionante recorde em competições europeias, mundiais e paraolímpicas tornou-se "um exemplo de melhoria para milhões de pessoas com deficiência em todo o mundo", conforme destacado pelo júri da Princesa das Astúrias.

“Teresa é uma atleta extraordinária e um ícone do movimento paralímpico internacional (...), ela configurou uma trajetória excepcional apenas comparável ao seu profundo, ativo e corajoso compromisso social. Sua figura reúne os mais admiráveis ​​valores esportivos de forma exemplar ", acrescentou o júri presidido pelo ex-atleta espanhol Abel Antón.

O quadro de medalhas valorizado desde 1998 por Teresa Perales, de 45 anos e mãe de um filho, é avassalador: 43 medalhas em campeonatos europeus de natação, 22 em mundiais e 26 (7 ouros, 9 pratas e 10 bronzes) nos últimos cinco Jogos Paraolímpicos: Sydney 2000, Atenas 2004, Pequim 2008, Londres 2012 e Rio 2016.

Água, uma descoberta casual

Recentemente, a nadadora contou como era difícil para ela o ambiente aquático quando criança. Tudo mudou quando a doença a obrigou a se locomover em uma cadeira de rodas e, em um belo dia de verão, na pequena piscina ao lado do apartamento de sua família, ela pulou na água com um colete salva-vidas, incentivada pela mãe.

“Aí descobri que a liberdade que a água dá a você”, explicou Perales. “Depende de como você se mostra aos outros, para que os outros o tratem como você quer que o tratem”. Paralelamente à carreira de atleta, Perales, nascida em Saragoça, ocupou cargos públicos na região de Aragão, como consultora em serviços sociais, esportes e assistência a dependentes. Ele contou sua história em dois livros, "Minha vida sobre rodas" (2007) e "A força de um sonho" (2014).

O esporte é o quarto dos oito Prêmios Princesa das Astúrias, os mais prestigiados do mundo ibero-americano, que distinguem anualmente pessoas ou instituições relevantes em áreas que vão da investigação científica à literatura. Na categoria votada nesta quarta-feira, disputaram 18 candidatos de nove nacionalidades diferentes. O vencedor do ano passado foi o piloto espanhol Carlos Sainz.

Instituído em 1981, o prêmio é dotado de 50.000 euros (cerca de US $ 60.000) e uma escultura criada pelo falecido artista catalão Joan Miró. Os prêmios devem seu nome ao título da herdeira do trono da Espanha, Princesa Leonor, e são entregues pelos Reis Felipe e Letizia, em outubro, em uma cerimônia solene em Oviedo, capital das Astúrias.