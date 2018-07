Com 9s98, Bolt baixa tempo nos 100m e vence na República Checa

A lesão muscular sentida durante uma competição nas Ilhas Cayman, sábado, já é problema superado. Usain Bolt chegou a viajar para se tratar na Alemanha, mas, em menos de semana, já mostrou estar recuperado. Nesta sexta-feira, em sua segunda prova no ano, o jamaicano venceu os 100m no Meeting de Ostrava, na República Checa.

Se no Cayman Invitational Bolt venceu sem baixar a casa de 10 segundos, com 10s05, em Ostrava ele já mostrou evolução para ganhar com o tempo de 9s98. Isso apesar de competir contra atletas de pouca expressão, como Ramon Gittens, de Barbados, e Ramon Gittens, do Irã, respectivamente prata e bronze. A prova ainda teve corredores do Lesoto, da Costa do Marfim, de São Cristóvão e Neves e das Bahamas.

O nigeriano naturalizado catariano Femi Ogunode lidera o ranking mundial dos 100m com 9s91. O norte-americano Justin Gatlin correu duas vezes para 9s94 na temporada e é o segundo do ranking, seguido do jamaicano Yohan Blake (9s95). Com Bolt, já são 10 atletas na casa de 9 segundos na temporada.

Recordista mundial dos 100m e dos 200m, Bolt também tem prevista em sua agenda a participação na etapa de Londres da Diamond League, no dia 22 de julho, duas semanas antes da abertura dos Jogos do Rio, marcados para acontecer entre 5 e 21 de agosto.