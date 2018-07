Com apoio da torcida, Micale encerra preparação da seleção sem mudanças

A seleção brasileira olímpica encerrou na manhã desta terça-feira a preparação para o jogo contra Honduras, pela semifinal do torneio masculino de futebol nos Jogos do Rio, com um treino da Granja Comary que teve a presença da torcida nos minutos finais. Cerca de 200 pessoas tiveram acesso ao treinamento e, depois, puderam tirar fotos e fazer selfies com os jogadores, encabeçados por Neymar. Apenas Gabriel Jesus evitou contato com os torcedores.

A imprensa teve acesso apenas à parte inicial e à parte final do treinamento. Mas o técnico Rogério Micale não fará alterações no time. Weverton; Zeca, Marquinhos, Rodrigo Caio e Douglas Santos; Walace, Renato Augusto e Luan; Gabriel Barbosa, Gabriel Jesus e Neymar são os escalados.

A seleção deixa Teresópolis às 16h30, em direção ao Rio de Janeiro. Ficará concentrada em um hotel do Recreio dos Bandeirantes. A partida contra Honduras será às 13h desta quarta-feira, no Maracanã.