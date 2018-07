Com apresentações culturais, tocha passa pelo Triângulo Mineiro

A Tocha Olímpica recomeçou por Uberaba, no Triângulo Mineiro, a cumprir o percurso de 2.700 quilômetros a ser cumprido em Minas Gerais até 16 de maio. No sábado, no primeiro dia no estado, a tocha passou por Araguari e Uberlândia.

Em Uberaba, estudantes e personalidades locais conduziram o fogo olímpico. Houve apresentações culturais como Folia de Reis e Catira. Durante intervalo da final da Copa Sul-Americana de Futsal, disputada entre Brasil e Argentina, a tocha foi conduzida dentro do ginásio pelo jogador Falcão, capitão da seleção brasileira.Por volta das 11h, a tocha seguiu em direção a Araxá, onde chegou pouco depois das 13h. Também na cidade, estudantes conduziram a tocha.

O grupo de capoeira do mestre Peruano e família tem 30 anos em Araxá e fez música p/ a passagem da #TochaOlímpica.https://t.co/ZcRd0TqHcb — Rio 2016 (@Rio2016) 8 de maio de 2016

O próximo município da fase mineira do percurso é Serra do Salitre. Em seguida Patrocínio e Patos de Minas. Ao todo a tocha passará por 32 municípios de Minas. As cidades foram escolhidas a partir de critérios turísticos e de importância econômica, histórica e cultural.

A chegada a Belo Horizonte está prevista para dia 14. Na cidade haverá disputa dos torneios olímpicos de futebol feminino e masculino. A despedida de Minas acontece em Muriaé, na Zona da Mata. Ao todo a tocha percorrerá 20 mil quilômetros por terra e 10 mil por via aérea passando por cerca de 300 cidades no Distrito Federal e por todos os estados brasileiros. À chegada ao Rio de Janeiro, para a abertura dos jogos, acontece em 04 de agosto.