Com atraso, COB anuncia indicados para o Prêmio Brasil Olímpico

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) anunciou nesta quarta-feira os três indicados de cada modalidade para o Prêmio Brasil Olímpico de 2016. A premiação, que costuma ocorrer em dezembro, desta vez foi adiada para 29 de março. De acordo com o COB, para poder utilizar o Theatro Municipal do Rio.

Cada confederação olímpica indicou os três atletas que, no entender delas, mais se destacaram em 2016. Na ginástica artística, por exemplo, foram indicados Arthur Zanetti, Arthur Nory e Diego Hypolito, todos medalhistas olímpicos no Rio-2016.

Agora, caberá a um júri formado por jornalistas, dirigentes, ex-atletas e personalidades do esporte escolher, entre as três opções, o melhor esportiva de cada modalidade. O Atleta da Torcida será escolhido pelo público, em março, em votação pela internet.

Na lista de indicados, chama a atenção algumas ausências. No triatlo, por exemplo, nenhum dos candidatos esteve no Rio-2016. No tiro com arco, Marcus Vinicius D'Almeida ficou fora. No basquete, os candidatos são Nenê, Olivinha e Iziane.