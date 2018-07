Com ausências de adversárias, Rosane dos Santos mira pódio

Rosane Reis dos Santos deu sorte. A prova dela, na categoria até 53 kg do levantamento de peso, é a disputa individual da Olimpíada com o menor número de competidoras. Apenas 10 atletas foram inscritas pelas suas respectivas confederações nacionais, o que deixa a brasileira como real candidata a uma medalha. Na mesma modalidade, Welisson Rosa terá 24 rivais na categoria até 85 kg.

Essa discrepância ocorre porque, no levantamento de peso, os países recebem um determinado número de credenciais a partir do resultado coletivo nas competições seletivas (no caso, nos últimos dois Mundiais). Depois, escolhem como dividir essas credenciais pelas categorias de peso, priorizando, claro, seus atletas com mais chances de bons resultados.

Pouca gente apostou na categoria feminina até 53 kg. Estão inscritas atletas de apenas 10 países: Brasil, China, Indonésia, Japão, Coreia do Sul, Letônia, Nicarágua, Filipinas, Taiwan e Uruguai. E ninguém optou por levar duas competidoras. “Só tem três acima de mim. Eu entro na competição como a quarta melhor. Significa que é uma possibilidade de uma medalha”, avalia Rosane, campeã do evento-teste com um total de 195 kg levantados.

O pódio tende a ser disputado pela chinesa Yajun Li (221 kg como melhor resultado entre 2015 e 2016), a filipina Hidilyn Diaz (214 kg) e a taiwanesa Shu-Ching Hsu (221 kg). “Se uma delas vacilar, eu posso ganhar uma medalha”, avalia Rosane. No levantamento de peso, os atletas escolhem quantos quilos querem tentar levantar. Quem apostar muito alto, mirando o ouro, pode ficar sem resultado.

MOTIVAÇÃO

“Isso me motiva muito. Preciso fazer meu melhor e esperar para ver o que vai dar lá em cima”, diz a brasileira, que, se fizer o que está acostumada, vai alcançar o melhor resultado da história da modalidade no País – Jaqueline Ferreira foi oitava em Londres-2012 . Rosane chega à Olimpíada como candidata à medalha depois de ser quarta colocada no Pan de Toronto. Entretanto, as três atletas que ficaram à frente dela – de Colômbia, Venezuela e República Dominicana – não foram inscritas. Das 12 primeiras do Mundial de Houston, no ano passado, só três estarão no Rio – Hsu ganhou o ouro e Diaz, o bronze.

A brasileira briga diretamente pelo posto de quarta força da prova contra a letã Rebeka Koha, que levantou 198 kg no Mundial do ano passado, a sul-coreana Jin Hee Yoon, que alcançou 193 kg este ano, e a japonesa Kanae Yagi (191 kg no Mundial). As demais atletas têm resultados bem inferiores. Rosane mira somar entre 200 kg e 205 kg.