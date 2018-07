Com chegada de Marquinhos, seleção olímpica fica quase completa

A seleção olímpica do Brasil estará quase completa a partir desta quinta-feira. O zagueiro Marquinhos, do Paris Saint-Germain, se reúne ao grupo e pode inclusive participar do treinamento marcado para a parte da tarde, na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). Com a chegada do jogador, o técnico Rogério Micale terá 17 dos convocados à disposição.

Marquinhos será titular durante os Jogos do Rio e por isso sua participação a partir deste quarto treino com bola neste período de preparação para os Jogos Olímpicos do Rio é importante, principalmente porque Micale e a comissão técnica estão dando bastante ênfase à parte tática. O objetivo é que os jogadores assimilem rapidamente os conceitos que ele está implantando.

O zagueiro só não irá a campo se estiver muito cansado da viagem desde Paris. Nesse caso, ficará na academia, fazendo trabalho físico.

Porém, a seleção só estará completa no dia 27, já em Goiânia. Isso porque o meia Renato Augusto, que joga no futebol chinês, só se apresenta na capital de Goiás, local do amistoso preparatório contra o Japão, marcado para o dia 30 no Serra Dourada.

O meia Rafinha Alcântara, que se recupera de lesão na coxa, está sendo introduzido aos poucos aos treinamentos de campo e é possível que nesta quinta-feira realize alguma atividade com bola. Ele tem participado do aquecimento e depois completado a programação que visa à sua recuperação na academia.