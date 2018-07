Com Dilma, Correios renova patrocínio do handebol por mais dois anos O presidente dos Correios, Giovanni Queiroz, anunciou nesta quarta-feira a renovação por mais dois anos do patrocínio da empresa à Confederação Brasileira de Handebol (CBHb). O atual contrato vence no fim do ano e, com a renovação, os Correios seguem ligados às seleções masculina e feminina que vão disputar os Jogos Olímpicos do Rio, no ano que vem.