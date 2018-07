Com Fabíola, Zé Roberto convoca seleção de vôlei

O técnico José Roberto Guimarães anunciou nesta segunda-feira, em um hotel do Rio, os nomes das 19 jogadoras convocadas para a seleção brasileira de vôlei visando a disputa dos Jogos Olímpicos do Rio-2016. A convocação ainda não é definitiva, pois sofrerá sete cortes antes de formar o grupo final de 12 atletas que irão à Olimpíada.

A principal dúvida desta convocação era a presença ou não da levantadora Fabíola, que acabou sendo chamada mesmo prestes a dar à luz no próximo mês. Zé Roberto, porém, enfatizou que a atleta precisará se esforçar para poder atuar de forma competitiva após o parto.

"Estamos todos nos empenhando para que ela consiga treinar, participar dos treinamentos, mas vai depender muito do que acontecer no futuro. É necessário que seja parto normal, não pode ser cesária, para que ela tenha tempo hábil para treinar", ressaltou o comandante, em pronunciamento que fez antes da entrevista coletiva que concedeu a partir do final da manhã desta segunda-feira.

O técnico explicou que, "por toda a experiência dela, achamos por bem tentar" a convocação, na qual lembrou também que a líbero Léia, outra convocada, precisará ter uma lesão sofrida recentemente "melhor averiguada".

"Estamos dando uma lista que, acredito, seja 90% definitiva. Sempre estamos em aberto para alguma coisa que possa acontecer", disse Zé Roberto, que anunciou a lista de convocadas um dia depois da final da Superliga Feminina, na qual o Rexona-Ades (RJ) confirmou o favoritismo e se sagrou campeão ao bater o Praia Clube (MG) por 3 sets a 1, no último domingo, em Brasília.

O principal desafio do Brasil antes da Olimpíada será o Grand Prix, no qual o time nacional irá estrear no dia 9 de junho, contra a Itália, na Arena Carioca, no Rio, que na mesma semana também será palco de duelos contra Japão e Sérvia.

Já na segunda semana de disputas da competição as brasileiras terão pela frente novamente as sérvias, a Bélgica e a China, em Macau (CHN), antes de encerrarem o estágio de classificação em Ancara, na Turquia, em partidas contra italianas, belgas e turcas

A fase final do Grand Prix ocorre entre 6 e 10 de julho, em Bangcoc, na Tailândia, sendo que antes de iniciar a disputa desta competição o Brasil fará dois amistosos em São José dos Pinhais, no Paraná, nos dias 27 e 29 de maio, contra adversário a ser definido.

Confira a convocação da seleção brasileira de vôlei

Levantadoras - Dani Lins, Fabíola, Roberta e Naiane.

Centrais - Fabiana, Thaísa, Juciely, Carol e Adenizia.

Opostas - Sheilla, Tandara e Monique.

Ponteiras - Natália, Fernanda Garay, Jaqueline, Gabi e Mari Paraíba.

Líberos - Camila Brait e Léia.