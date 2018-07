Com falta de ventos, regata em que Scheidt brigaria pelo bronze é adiada

O brasileiro Robert Scheidt terá que esperar para lutar por mais ume medalha olímpica. A medal race da classe Laser em que disputaria o bronze no Rio-2016 foi cancelada na tarde desta segunda-feira, por falta de ventos. A organização da prova transferiu a regata para esta terça-feira.

"Gostaria de ter velejado hoje, mas talvez seja até melhor velejar amanhã, com qualidade técnica melhor", declarou Scheidt logo após a decisão. Foi o primeiro dia das competições em que não entrou vento.

Scheidt disse que ficou decepcionado com a posição em que terminou as provas classificatórias. Ele deixou a briga pelo ouro com algumas atuações bem abaixo do esperado, com direito a uma 27.ª, uma 26.ª e uma 23.ª colocação. Mas o domingo de descanso foi bom para colocar a cabeça no lugar.

"Estou bem tranquilo. Há dois dias eu estava um pouco decepcionado. Mas o dia livre ontem me ajudou a relativizar algumas coisas, a pensar que eu ainda tenho uma chance", afirmou.

Scheidt ocupa a quinta colocação na classificação geral da Laser e tem chances apenas de conquistar o bronze. Se isso acontecer, ele vai faturar sua sexta medalha olímpica - ouro em Atlanta-1996 e Atenas-2004, prata em Sydney-2000 e Pequim-2008 e bronze em Londres-2012.

