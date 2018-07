Com famosos, agência lança campanha da Paralimpíada e causa polêmica

Os Jogos 2016 ainda não acabaram, entre os dias 7 e 18 de setembro começa a Paralimpíada do Rio de Janeiro. Com a baixa procura por ingressos, os atores e embaixadores da competição Cleo Pires e Paulo Vilhena aceitaram participar da campanha 'Somos Todos Paralímpicos'. O projeto, criado pela agência África, promete atrair visibilidade para os Jogos Paralímpicos. Os famosos representam os paratletas Bruna Alexandre, do tênis de mesa, e Renato Leite, do vôlei sentado.

Nas redes sociais, a campanha gerou polêmica, parte dos usuários não concordaram com a ação e defenderam que as fotografias deveriam ser apenas dos atletas.

A @agenciaafrica não cansa de pagar micão? Essa campanha do #somostodosparalimpicos foi total sem noção! — Larissa Moreno (@larissaissa) 24 de agosto de 2016

#SomosTodosParalímpicos A proposta foi boa, mas poderiam usar atletas paraolímpicos na campanha mesmo pois não sabemos não como é difícil — La brésilienne (@Evelyngsia) 24 de agosto de 2016