Com festa, Tóquio inicia contagem regressiva de dois anos para Jogos Olímpicos

A cidade de Tóquio fez festa nesta terça-feira para marcar o início da contagem regressiva para os Jogos Olímpicos de 2020. Em uma cerimônia próxima à Tokyo Skytree, a torre de comunicação mais alta do mundo, o Comitê Organizador reuniu esportistas, autoridades e as recém-apresentadas mascotes Miraitowa (olímpica) e Someity (paralímpica).

Quem comandou o evento foi Yoshito Mori, presidente do Comitê Organizador, que teve a participação da maior autoridade de Tóquio - a governadora Yuriko Koike. Coincidindo com uma onda de calor que castiga o Japão há alguns dias, Mori fez um alerta sobre a importância de se tomar cuidado com as altas temperaturas quando começarem os Jogos em 2020.

Entre os esportistas presentes ao evento, destaques para Tadahiro Nomura, três vezes campeão olímpico de judô, Ryohei Kato, medalhista de ouro na ginástica artística, e a nadadora Rikako Ikee.

Um vídeo projetado no local do evento no início da noite em Tóquio mostrou o início da contagem regressiva de dois anos para a Olimpíada. Ao mesmo tempo, os 634 metros de altura da Tokyo Skytree eram iluminados com as cores dos aros olímpicos.

MASCOTES

Quem fez a festa com as crianças no evento foram as mascotes Miraitowa e Someity. Miraitowa é uma combinação de palavras japonesas que representam futuro e eternidade. Já Someity é o resultado da fusão abreviada de palavras japonesas e inglesas, sendo uma originada pelo nome de uma popular variedade de cerejeira do Japão chamada de "Someiyoshino" e outra da frase em inglês "só mighty" (tão poderosa).

Os layouts das duas mascotes, revelados anteriormente em fevereiro, foram definidos por meio de uma expressiva votação realizada com alunos de escolas do ensino fundamental em todo o Japão, em uma iniciativa que visou entusiasmar as crianças em idade escolar durante este período de preparação aos Jogos Olímpicos e também mostrar que estas escolhas aconteceram de uma maneira transparente.

O Comitê Organizador também disse que o par de mascotes possui um design futurista que combina tradição e inovação. A Olimpíada de Tóquio está programada para ocorrer entre 24 de julho e 9 de agosto de 2020.