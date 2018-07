Gol no último lance dá empate ao Brasil no Mundial de Handebol

A seleção brasileira feminina de handebol começou a sua luta pelo segundo título do Mundial seguido com um empate que teve sabor de vitória. Neste sábado, na cidade de Kolding, na Dinamarca, depois de ficar atrás no placar praticamente o tempo todo e estar perdendo por dois gols de diferença a um minuto do fim, o time chegou ao placar de 24 a 24 com a Coreia do Sul graças a um gol de Alexandra no último segundo.

E o detalhe é que o Brasil estava com uma jogadora a menos em quadra porque Duda cumpria dois minutos de punição. "Para nós foi como uma vitória porque o jogo foi mais difícil do que imaginávamos", disse a goleira Babi. "Do jogo de hoje (sábado) dá para destacar a nossa garra e a nossa entrega para buscar o resultado".

Babi teve uma atuação decisiva. Ela fez grandes defesas em momentos em que as sul-coreanas poderiam abrir a vantagem e salvou a equipe. No último ataque antes do empate, ela evitou um gol certo. Alexandra empatou a partida com um arremesso de muita técnica. A canhota recebeu pela direita, quase na linha de fundo, e colocou a bola na segunda trave.

A próxima partida do Brasil pelo Grupo C da competição será nesta segunda-feira, às 13 horas (de Brasília), contra a República Democrática do Congo. A seleção africana foi derrotada neste sábado pela Argentina por 23 a 15. Depois, as comandadas do técnico dinamarquês Morten Soubak terão pela frente Alemanha (terça, às 17h30), Argentina (quinta, às 13 horas) e França (sexta, às 15h15).