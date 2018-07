Com grupos definidos, ainda restam ingressos para o rúgbi no Rio-2016

As seleções brasileiras de rúgbi conheceram nesta terça-feira os seus adversários na Olimpíada do Rio, em agosto. As disputas serão no Complexo de Deodoro, na zona norte da capital fluminense, e ainda existem ingressos para ver as partidas, inclusive para o primeiro dia de competição, que marca o retorno do esporte após 92 anos de ausência. O preço das entradas varia de R$ 60 a R$ 300.

Agora, a expectativa é que o torcedor se empolgue com as chaves definidas. "No início rolou um boato que já tinha acabado os ingressos do rúgbi na Olimpíada, o pessoal ficou um pouco desanimado, minha família não conseguiu comprar quando tinha o sorteio, mas agora estamos tentando convidar as pessoas novamente, pois ainda tem ingresso para comprar", comentou a jogadora Beatriz Futuro, a Baby.

A intenção agora é promover a modalidade para que o estádio de 15 mil lugares fique cheio em Deodoro. A torcida, que costuma usar fantasias e roupas típicas no rúgbi, tem papel fundamental para o sucesso das equipes. As próprias jogadoras sabem que o apoio dos brasileiros pode ser um combustível importante para levar a seleção às vitórias.

No masculino, o time enfrentará Fiji, Estados Unidos e Argentina. Já no feminino as rivais serão Canadá, Grã-Bretanha e Japão. "Acho que é o 'grupo da morte'. É mais difícil que saia daí um melhor terceiro lugar, então isso é motivo de preocupação, mas também dá uma motivação pois sabemos que precisamos ganhar dois jogos, não tem outra possibilidade", disse Baby.

As três seleções o Brasil conhece de perto, mas sabe que o Canadá é o favorito do grupo. "É a terceira melhor seleção do mundo, a gente sabe que é um desafio enorme. Acabamos de voltar de um treinamento no exterior, onde enfrentamos Canadá e Estados Unidos, e foi bem duro. Elas estão bem preparadas e focadas. Foi bom para vermos as fraquezas delas e tentarmos achar o melhor estilo de jogo para não sofrer tanto com a pressão delas", contou Baby.