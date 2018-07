Com histórico na base, Douglas Santos festeja 'título que esperava há 3 anos'

Medalhista de ouro pela seleção brasileira, o lateral-esquerdo Douglas Santos disse após a vitória sobre a Alemanha nos pênaltis que esperava pela conquista há pelo menos três anos. O jogador de 22 anos tem histórico nas categorias de base da seleção e fez parte do grupo que disputou a Copa América Centenário neste ano.

"É um título sonhado. Eu vinha sonhando com isso há mais de três anos, desde a minha primeira convocação. Vim batalhando, lutando. Só tenho que agradecer a Deus, a toda família e a toda torcida que lutaram junto com a gente. Agora é curtir e aproveitar esse momento", disse o jogador.

"Com esse título o povo brasileiro ficou feliz. Era um ouro que todo mundo sonhava, queria, mas estava longe. Mas para gente, a cada ano ia ficando mais perto", declarou o lateral do Atlético Mineiro.

Douglas Santos não quis comentar sobre as chances de ser lembrado por Tite para a seleção principal. O novo técnico da equipe já encaminhou à Fifa a relação de convocados para as partidas diante de Equador e Colômbia, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2018, mas só tornará a lista pública na próxima segunda-feira.

"Eu estou tranquilo. Tenho certeza de que fiz o meu trabalho certo, lutei e batalhei. Agora é voltar pro clube e fazer o mesmo da melhor forma", afirmou o lateral.

A seleção brasileira conquistou a medalha de ouro neste sábado ao derrotar a Alemanha nas penalidades por 5 a 4, após empate por 1 a 1 no tempo normal, no Maracanã - na prorrogação não houve gols.

