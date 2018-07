Dunga tira Gabriel Jesus do Palmeiras para amistoso do Brasil

A CBF anunciou na manhã desta sexta-feira os 22 jogadores convocados para dois amistosos da seleção brasileira olímpica. A lista foi elaborada por Dunga, Andrey Lopes e Rogério Micale e tem em Rafinha Alcântara o grande destaque para as partidas contra Nigéria e África do Sul, nos próximos dias 24 e 27 em Cariacica e Maceió, respectivamente. A presença de Rafinha Alcântara, no entanto, ainda é incerta. Isso porque o jogador se recupera de uma grave lesão no joelho ocorrida em setembro do ano passado e sequer voltou a atuar pelo Barcelona. Por isso, a ida do meia para os amistosos só acontecerá se o clube espanhol o liberar.

"Com relação ao atleta do Barcelona, Rafinha Alcântara, a comissão técnica da seleção olímpica, após contato com o clube, aguarda sua liberação para treinamentos ou jogos, se dispondo a orientação do Barcelona quanto a sua recuperação", explicou a CBF. No total, foram chamados 10 jogadores que atuam no exterior e 12 que jogam no Brasil. A maior parte dos destaques estão do meio para frente, com nomes como o do próprio Rafinha Alcântara, Felipe Anderson, Gabriel Jesus, Gabriel e Luan.

Oito times brasileiros tiveram atletas chamados e sofrerão com desfalques, uma vez que o calendário do País não vai parar para estes amistosos. O Santos será o maior prejudicado, com três nomes convocados (Zeca, Thiago Maia e Gabriel). Corinthians (Matheus Vidotto e Luciano) e Palmeiras (Matheus Sales e Gabriel Jesus) tiveram dois. São Paulo (Rodrigo Caio), Atlético-MG (Douglas Santos), Internacional (Rodrigo Dourado), Cruzeiro (Alisson) e Grêmio (Luan) perderão um nome cada.

CONFIRA A LISTA

GOLEIROS: Ederson (Benfica-POR) e Matheus Vidotto (Corinthians).

ZAGUEIROS: Doria (Granada-ESP), Rodrigo Ely (Milan-ITA), Wallace (Monaco-FRA) e Rodrigo Caio (São Paulo).

LATERAIS: Fabinho (Monaco-FRA), Zeca (Santos), Wendell (Bayern Leverkusen-ALE) e Douglas Santos (Atlético Mineiro).

MEIO-CAMPISTAS: Rodrigo Dourado (Internacional), Thiago Maia (Santos), Matheus Salles (Palmeiras), Rafinha Alcântara (Barcelona-ESP), Andreas Pereira (Manchester United-ING) e Felipe Anderson (Lazio-ITA).

ATACANTES: Gabriel Jesus (Palmeiras), Alisson (Cruzeiro), Malcom (Bordeaux-FRA), Gabriel (Santos), Luciano (Corinthians) e Luan (Grêmio).