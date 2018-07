Com índice, Etiene abre mão de nadar final dos 100m borboleta

Principal nome da natação feminina brasileira na atualidade, Etiene Medeiros anunciou que não vai nadar a final dos 100m borboleta no Troféu Maria Lenk, na tarde desta sexta-feira. Ela competiu nas eliminatórias pela manhã e não só se classificou com o segundo melhor tempo (58s49, recorde pessoal), como atingiu o índice olímpico.

Etiene é especialista no nado costas e, no ano passado, ganhou a prata no Mundial de Kazan nos 50m deste estilo - prova que não é olímpica. A pernambucana, entretanto, tem se mostrado cada vez mais uma velocista. No Torneio Open, primeira seletiva da natação brasileira para o Rio-2016, fez índices nos 50m livre e nos 100m livre.

No ano passado, ela também nadou as eliminatórias dos 100m borboleta do Maria Lenk (à época, em observação, sem poder se classificar para a final). Foi a mais rápida, com índice para o Mundial (em 58s52), mas depois decidiu não nadar essa prova em Kazan.

Etiene ainda não anunciou se, caso termine o Maria Lenk com um dos dois melhores tempos do País nos 100m borboleta, novamente abrirá mão da prova na Olimpíada. Ela tem que avisar a comissão técnica da seleção sobre essa decisão até o fim do torneio, uma vez que a convocação para o Rio-2016 será logo após o encerramento da competição.

Além de ter índice nos 50m livre e 100m livre, Etiene tem o chamado "índice B" da Fina para os 100m costas, o que a permitiria nadar essa prova no Rio-2016 no caso de nenhuma brasileira conseguir o "índice A". De qualquer forma, ela irá atrás da qualificação no sábado.

Nos 100m borboleta, Daiene Dias também fez índice, com 58s04, e Daynara de Paula vai busca-lo na final. Etiene dificilmente participará desta prova no Rio-2016, porque o programa coincide as eliminatórias e a semifinal dos 100m borboleta com semifinal e final do 4x100m medley no dia 6 de agosto e a final da prova com as semifinais dos 100m costas no dia seguinte.