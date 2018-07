Com Keila e Eliane, Brasil terá 10 atletas no Mundial Indoor

Keila Costa e Eliane Martins não conseguiram obter o índice para o Mundial Indoor, mas já estão garantidas na Olimpíada. E elas foram chamadas pelas suas marcas no ranking mundial. Keila tem 14,19 metros no salto triplo - o índice era de 14,30m -, enquanto Eliane ostenta 6,70m, apenas 5 centímetros a menos do que a marca exigida para competir em Portland.

Na última quarta, a CBAt anunciou uma relação de oito atletas que vão ao Mundial através dos índices obtidos. São eles: João Vitor Oliveira, Fabio Vaz e Fabiana Moraes (todos nos 60m com barreira) Fabiana Murer, Thiago Braz e Thiago Dutra (todos no salto com vara), Darlan Romani (arremesso de peso) e Rosângela Santos (60 metros).

Ana Cláudia Lemos e Franciela Krasucki também tinham índice, mas não participarão do Mundial Indoor, que vai ser disputado na próxima semana, entre os dias 17 e 20 de março em Portland, no Centro de Convenções de Oregon.