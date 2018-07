Com lesão no ombro, Serena desiste de jogar Montreal e mira Olimpíada

Dona de quatro medalhas de ouro olímpicas, Serena Williams quer ampliar a sua coleção no Rio. Para isso, a tenista norte-americana anunciou neste domingo sua desistência de participar do Torneio de Montreal, no Canadá, que começa na próxima segunda-feira, duas semanas antes do Rio-2016.

A norte-americana, três vezes campeã deste torneio - que se alterna entre Montreal e Toronto -, era a primeira cabeça de chave. Ela alegou que está com uma inflamação no ombro. "Estava ansiosa por competir em Montreal e espero poder voltar a tempo (da Olimpíada".

Número 1 do ranking mundial, Serena conquistou o título de Wimbledon no começo do mês, igualando o recorde de títulos de Grand Slam de Steffi Graf, com 22. "Às vezes o corpo exige descanso. Esperamos que Serena se recupere rapidamente', comentou Eugene Lapierre, diretor técnico do torneio.