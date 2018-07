Com lesão no punho, Bencic também desfalca tênis suíço no Rio-2016

Um dia depois de Roger Federer anunciar que não competirá no Rio de Janeiro, sua jovem compatriota Belinda Bencic também anunciou que não poderá defender a Suíça na Olimpíada. A tenista de apenas 19 anos, que foi número 7 do mundo no início do ano, alegou dores no punho esquerdo para ficar de fora do grande evento.

Bencic, atual 16ª do ranking da WTA, vem sofrendo com dores no local desde o fim de junho. Em Wimbledon, o problema físico causou seu abandono logo na segunda rodada. Desde a desistência, ela vinha dando atenção total a sua recuperação, sem disputar torneios preparatórios para o Rio-2016.

Nesta quarta, a suíça afirmou que "ainda não estava completamente recuperada" para voltar às competições. "Vou aproveitar estas próximas semanas para me recuperar totalmente e tentar voltar para as disputa em Cincinnati, New Haven e US Open", disse a tenista, pelas redes sociais, ao citar o último Grand Slam do ano, a ser disputado em Nova York, no fim de agosto.

Trata-se da segunda baixa seguida no tênis da Suíça. Na terça, Federer anunciou que desistiu da temporada inteira para se recuperar de uma lesão no joelho. As duas desistências prejudicam diretamente outra tenista suíça: Martina Hingis. A veterana jogaria duplas com Federer (mistas) e Bencic (duplas femininas).

Sem os dois, o mais provável é que Hingis, que se tornou especialista em duplas, forme parceria com Stan Wawrinka, o outro tenista suíço na disputa no Rio-2016.