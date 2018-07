Com lesão, Teresinha de Jesus desiste antes da largada dos 400m

A poucos minutos da largada da prova dos 400 metros, a velocista brasileira Teresinha de Jesus desistiu da disputa, na Paralimpíada do Rio de Janeiro, por causa de uma lesão. A atleta sofreu uma contratura na panturrilha direita e ficou de fora da prova, no início da noite desta quarta-feira, no Engenhão.

A atleta de 35 anos havia se classificado para a final da prova, na classe T47 (amputados), com o quarto melhor tempo das eliminatórias. A brasileira ficou atrás da chinesa Lu Li, da sul-africana Anrune Liebenberg e da japonesa Sae Tsuji. Estas três velocistas mantiveram estas mesmas posições na final.

Teresinha ganhou a medalha de bronze na prova dos 100 metros, no domingo, na mesma classe T47. Ela atingiu a marca de 12s84.