Delegação do Brasil no Pan de Toronto vai superar Guadalajara

Às vésperas dos Jogos Olímpicos do Rio, o Brasil vai ter uma delegação recorde para os Jogos Pan-Americanos de Toronto, no Canadá. Com equipes em quase todas as modalidades olímpicas coletivas - exceto o hóquei sobre a grama feminino -, o Time Brasil terá 600 atletas. De acordo com o Comitê Olímpico do Brasil (COB) a delegação é a maior a competir no exterior, só menor do que a aquela que participou do Pan do Rio, em 2007, com 660 atletas. De qualquer forma, é um aumento expressivo na equipe de 515 esportistas que foi a Guadalajara, no México, há quatro anos.

A grande parte da delegação anunciada pelo COB nesta terça-feira já era conhecida, uma vez que as respectivas confederações já haviam antecipado suas convocações. Entre as poucas novidades, a lista de convocadas do futebol feminino, sem a presença da atacante Marta. O time, entretanto, é muito parecido com aquele que está disputando o Mundial da modalidade, no Canadá, e conta com atacante Cristiane e a meio-campista Formiga. Cortada do Mundial, a zagueira Erika está na lista.

As delegações do vôlei de quadra, do basquete, do rúgbi e da ginástica artística ainda não foram divulgadas, o que o COB promete que será feito em breve pelas respectivas confederações. O vôlei vai com time B, o basquete já tem uma pré-lista sem atletas da NBA, da WNBA, Marquinhos e Huertas, enquanto a ginástica sabe que terá o desfalque de Sergio Sasaki e Diego Hypolito.

Entes das divulgações dessas convocações, já se sabe que o Brasil terá pelo menos 12 atletas naturalizados no Pan, incluindo aí atletas nascidos no País, mas que competiam por outra bandeira. São dois holandeses e um britânico na seleção de hóquei sobre a grama; uma italiana, uma espanhola e um francês na esgrima; dois espanhóis, um italiano, um cubano e um croata no polo aquático; além de uma chinesa no tênis de mesa.

Com a ajuda deles, o Brasil pretende superar o número de medalhas de Guadalajara, quando foi ao pódio 141 vezes, com 48 de ouro, 35 de prata e 58 de bronze. O COB não traça como meta uma campanha melhor do que a de 2007, em casa, quando somou 157 medalhas.

"Os Jogos Pan-americanos de Toronto são uma etapa importante na preparação para os Jogos Olímpicos Rio 2016, mas terá diferentes objetivos para cada modalidade. Algumas priorizarão os Mundiais ou outras competições internacionais. Outras enviarão suas equipes principais para Toronto. De qualquer forma, temos total confiança de que estaremos muito bem representados neste Pan", explicou Marcus Vinicius Freire, diretor executivo de esportes do COB.

O Pan terá nove modalidades que não são pan-americanas, das quais em seis o Brasil estará presente: boliche, caratê, esqui aquático, patinação artística, softbol e squash. Entretanto, não vai levar time no beisebol, no raquetebol e na patinação velocidade. A vela tem cinco classes não-olímpicas, além de outras cinco que estão no programa dos Jogos do Rio.

Em Toronto, uma das metas da delegação estará com o hóquei sobre a grama. O time masculino precisa ficar entre os seis primeiros para validar o convite como país-sede. Na competição, os quatro times são divididos em dois grupos. Os dois primeiros de cada chave vão à semifinal, com os restantes jogando o torneio de consolação. Nele, o Brasil precisaria vencer uma partida.

O Pan também vai servir como classificatória olímpica para algumas modalidades, com o Brasil brigando por vagas no Rio no pentatlo moderno (vão os cinco primeiros de cada naipe), no tiro esportivo (número de vagas varia por prova) e no triatlo (só o campeão). A competição de tae kwon do vale para o ranking olímpico.

No atletismo, as provas do Pan valem como tomada de índice para os Jogos do Rio, assim como todas as competições realizadas ao longo de 15 meses. Na natação, a CBDA ainda não decidiu se convocará atletas que fizeram índice no Pan. A entidade costuma definir apenas eventos nacionais como válidos, mas pode abrir exceção este ano para incentivar a obtenção de boas marcas no Pan.

O TIME BRASIL NO PAN

ATLETISMO – 88 ATLETAS

Feminino

Adelly Oliveira Santos – Cambé - PR

Adriana Aparecida da Silva – Cruzeiro - SP

Ana Cláudia Lemos – Jaguaretama - CE

Ana Paula de Oliveira – Maringá - PR

Andressa Oliveira de Morais – João Pessoa - PB

Bruna Jessica Farias – Maceió - AL

Carla Michel - Ivoti - RS

Cisiane Dutra Lopes - Jaboatão dos Guararapes - PE

Dandaduea Asturia De Souza Brites Da Silva - Rio de Janeiro - RJ

Eliane Martins – Campo Grande - MS

Erica Rocha de Sena – Tabatinga - AM

Erika Oliveira Lima Machado – Goianinha - RN

Fabiana Murer – Campinas - SP

Fabiana dos Santos Moraes – Rio de Janeiro - RJ

Fernanda Borges - Santa Cruz do Sul - RS

Flávia Maria de Lima – Rio Negro - AM

Franciela Krasucki Davide – Valinhos - SP

Geisa Aparecida Muniz Coutinho – Araruama - RJ

Geisa Rafaela Arcanjo - São Roque - SP

Jailma Lima – Taperoá - PB

Joelma das Neves Sousa – Timon – MA

Joziane da Silva Cardoso - Santa Cecília do Pavão - PR

Jucilene Lima -

Juliana Paula dos Santos - Cubatão - SP

Karla Rosa da Silva – Osasco - SP

Keely Medeiros – Luziânia - GO

Keila Costa – Recife – PE

Kleidiane Barbosa Jardim -

Laila Ferrer Domingos – Pacatuba - CE

Liliane Fernandes – Presidente Prudente - SP

Mariana Marcelino – Joinville - SC

Marily dos Santos - Joaquim Gomes - AL

Monica Araújo de Freitas – Chapecó - SC

Núbia Aparecida Soares – Lagoa da Prata - MG

Rosangela Santos – Boston

Tamara Alexandrino de Sousa - Rio de Janeiro - RJ

Tatiane Raquel da Silva – Londrina - PR

Tatiele Roberta de Carvalho –Poços de Caldas - MG

Vanessa Chefer Spinola -

Vanusa Henrique dos Santos - Cuiabá - MT

Vitoria Cristina Rosa – Rio de Janeiro - RJ

Masculino

Aldemir Gomes Junior -

Alexsandro do Nascimento de Melo – Londrina - PR

Allan Wolski -

Altobeli Santos da Silva – Catanduva - SP

Bruno Lins – Maceió - AL

Caio Bonfim -

Carlos Antonio dos Santos – Ubirajara - SP

Cláudio Richardson dos Santos -

Cleiton Cezario Abrão – Nova Esperança - ES

Daniel Chaves da Silva – Petrópolis - RJ

Darlan Romani – Concórdia - SC

David Benedito de Macedo – São Paulo - SP

Eder Antonio Souza – Araraquara - SP

Fabio Gomes da Silva – Campinas - SP

Felipe Lorenzon – Rio do Sul - SC

Felipe Vinícius dos Santos – São Paulo - SP

Fernando Ferreira – Ribeirão Preto - SP

Franck Caldeira – Sete Lagoas - MG

Gabriel Oliveira Constantino – Rio de Janeiro - RJ

Giovani dos Santos – Natércia - MG

Gladson Alberto Barbosa - Montes Claros - MG

Gustavo Machado dos Santos – São Paulo - SP

Hederson Estefani - Curitibanos - SC

Higor Silva Alves -

Hugo Balduíno – Uberlândia - MG

Jean Carlos Dolberth Machado - Curitibanos - SC

Jean Cassimiro Rosa - Paraguaçu Paulista - SP

Jefferson Sabino – Guarulhos - SP

Jonatha do Nascimento Mendes – Rio de Janeiro - RJ

Jonathan Henrique da Silva – Campinas - SP

Jonathan Riekmann – Blumenau - SC

José Alessandro Bagio -

José Carlos "Codó" Moreira – Codó – MA

Júlio César de Oliveira – Paranavaí - PR

Luiz Alberto de Araújo - Artur Nogueira - SP

Lutimar Abreu Paes - Cruz Alta - RS

Mahau Suguimati - São Miguel do Araguaia - GO

Nelson Henrique Fernandes – Caxambu - MG

Pedro Luiz Burmann -

Ronald Julião – Congonhas - SP

Talles Frederico Sousa - São Gonçalo do Rio Abaixo - MG

Thiago Braz – Marília - SP

Thiago André - Belford Roxo - RJ

Ubiratan José dos Santos – Igarassu - PE

Vitor Hugo dos Santos – Rio de Janeiro - RJ

Wagner Francisco Cardoso – Rio de Janeiro - RJ

Wagner Domingos – Recife - PE

BADMINTON – 8 ATLETAS

Feminino

Fabiana Silva – Rio de Janeiro - RJ

Lohaynny Vicente – Rio de Janeiro - RJ

Luana Vicente – Rio de Janeiro - RJ

Paula Beatriz – Rio de Janeiro - RJ

Masculino

Alex Tjong – Campinas - SP

Daniel Paiola – Campinas - SP

Hugo Arthuso – São Paulo - SP

Ygor Coelho – Rio de Janeiro – RJ

*BASQUETE – 24 ATLETAS

BOLICHE – 4 ATLETAS

Feminino

Roberta Camargo Rodrigues – São Paulo - SP

Stephanie Migliore Dubbio Martins – São Paulo - SP

Masculino

Charles Costa Robini – São Paulo - SP

Marcelo Antonio Suartz – São Paulo – SP

BOXE – 8 ATLETAS

Feminino

Flávia Figueiredo – Campinas - SP

Masculino

Carlos Rocha – Gandu - BA

Joedison de Jesus – Salvador - BA

Juan Nogueira – São Paulo - SP

Julião Neto – Belém - PA

Michel Borges -

Rafael Lima – Belém - PA

Roberto Custódio – Rio de Janeiro – RJ

CANOAGEM SLALOM – 5 ATLETAS

Feminino

Ana Satila Vieira Vargas – Primavera do Leste – MT

Masculino

Anderson dos Santos Oliveira – Piraju - SP

Charles Fernando Correa - Piraju - SP

Felipe Borges da Silva – Foz do Iguaçu - PR

Pedro Henrique Gonçalves da Silva – Ipaussu – SP

CANOAGEM VELOCIDADE – 14 ATLETAS

Feminino

Ana Paula Vergutz – Cascavel - PR

Ariela Cesar Pinto – Guaratinga - BA

Beatriz Renata Vergutz - Cascavel – PR

Edileia Matos dos Reis – Porto Nacional - TO

Mariane dos Santos da Silva – Santa Maria - RS

Valdenice Conceição do Nascimento – Itacaré - BA

Masculino

Celso Dias de Oliveira Junior – São Paulo - SP

Edson Isaias Freitas da Silva – Porto Alegre - RS

Erlon de Souza Silva – Ubatã – BA

Gilvan Bitencourt Ribeiro -

Hans Heinrich Mallmann – Guaiba - RS

Isaquias Queiroz dos Santos – Ubaitaba - BA

Roberto Maehler – Cascavel - PR

Vagner Junior Souta – Cascavel – PR

CICLISMO BMX – 4 ATLETAS

Feminino

Priscilla Andreia Stevaux Carnaval – Sorocaba – SP

Thaynara Morosini Chaves – Linhares – ES

Masculino

Anderson Ezequiel de Souza Filho – Varginha – MG

Renato Rezende – Rio de Janeiro – RJ

CICLISMO ESTRADA – 7ATLETAS

Feminino

Alice Tamirys Leite de Melo – Mossoró – RN

Ana Paula Polegatch – Guarapuava – PR

Clemilda Fernandes Silva - São Félix do Araguaia – MT

Janildes Fernandes Silva – Mato Grosso – MT

Masculino

Cristian Egidio Rosa – Arapongas – PR

João Marcelo Pereira Gaspar - Sete Quedas – PR

Murilo Ferraz Affonso - Campo Mourão – PR

CICLISMO MOUNTAIN BIKE – 4 ATLETAS

Feminino

Isabela Moreira Lacerda – Itaúna – MG

Raiza Goulão Henrique – Pirenópolis – GO

Masculino

Luiz Henrique Cocuzzi – São Paulo – SP

Rubens Donizette Valeriano - São Pedro da União – MG

CICLISMO PISTA – 9 ATLETAS

Feminino

Gabriela Yumi Nishi Gomes - Paranavaí – PR

Wellyda Regisleyne dos Santos Rodrigues - Pereira Barreto – SP

Masculino

Armando Reis da Costa Camargo Filho – Indaiatuba – SP

Endrigo da Rosa Pereira – Vacaria – RS

Flavio Vagner Cipriano – Taubaté – SP

Gideoni Rodrigues Monteiro

Hugo Vasconcellos Osteti – Campinas – SP

Kacio Fonseca da Silva Freitas – Leopoldina – MG

Thiago Duarte Nardin – Tatuí – SP

ESGRIMA – 18 ATLETAS

Feminino

Amanda Bueno Netto Simeão Rodrigues – Curitiba - PR

Ana Beatriz di Rienzo Bulcão – São Paulo - SP

Gabriela Paczko Bozko Cechinni – Porto Alegre - RS

Giulia Gasparin – Curitiba - PR

Karina Lakerbai – São Paulo - SP

Marta Baeza Centurion – Rio de Janeiro - RJ

Nathalie Marie Moellhausen – Milano – Úmbria (ITA)

Rayssa Costa de Oliveira – Brasília - DF

Tais de Morais Rochel – São Paulo - SP

Masculino

Alexandre Pereira de Camargo – Curitiba - PR

Athos Marangon Schwantes – Curitiba - PR

Enrico Grisolia Pezzi – Goiânia - GO

Fernando Augusto Dias Scavasin – São Paulo - SP

Ghislain Gabriel Perrier – Fortaleza - CE

Guilherme Amaral Toldo – Porto Alegre - RS

Nicolas Massao Ferreira Silva – São Paulo - SP

Renzo Pasquale Zeglio Agresta – São Paulo - SP

William Zeytounlian de Moraes – São Paulo – SP

ESQUI AQUÁTICO – 2 ATLETAS

Masculino

Felipe Simioni Neves – Ribeirão Preto - SP

Luciano Rondi Neto – São Paulo – SP

FUTEBOL – 36 ATLETAS

Feminino

Andressa Alves da Silva – São Paulo - SP

Andressa Cavalari Machry - Roque Gonzales - RS

Bárbara Micheline do Monte Micheline – Recife - PE

Cristiane Rozeira de Souza Silva – Osasco - SP

Darlene de Souza Reguera – São José do Rio Preto - SP

Erika Cristiano dos Santos – São Paulo - SP

Fabiana da Silva Simões – Salvador - BA

Gabriela Maria Zanotti Demoner – Itaguaçu - SC

Luciana Maria Dionizio – Belo Horizonte - MG

Maurine Dorneles Gonçalves – Porto Alegre - RS

Miraildes Maciel Mota – Salvador - BA

Mônica Hickmann Alves – Porto Alegre - RS

Poliana Barbosa Medeiros – Ituiutaba - MG

Rafaela de Miranda Travalão – Promissão - SP

Rafaelle Leone Carvalho de Souza – Cipó - BA

Raquel Fernandes dos Santos – Contagem - MG

Tamires Cássia Dias Gomes – Caeté - MG

Thaisa de Moraes Rosa Moreno – Xambrê - PR

Masculino

Andrey da Silva Ventura – Rio de Janeiro - RJ

Bruno Jacinto da Silva -

Clayton da Silveira da Silva – Rio de Janeiro - RJ

Elosman Euller Silva Cavalcante – São Paulo - SP

Erik Nascimento de Lima - Novo Repartimento - PA

Eurico Nicolau de Lima Neto - Santa Luzia - MG

Gilberto Moraes Júnior – Rio de Janeiro - RJ

Guilherme de Jesus da Silva – Porto Alegre - RS

Gustavo Bonatto Barreto – Nova Prata - RS

Gustavo Henrique Vernes – São Paulo - SP

Jacsson Antonio Wichnovski - Getúlio Vargas - RS

Luan Garcia Teixeira – Vitória - ES

Lucas Domingues Piazon – São Paulo - SP

Luciano da Rocha Neves – Anápolis - GO

Matheus Simonete Bressanelli – Caxias do Sul - RS

Raphael Guimarães de Paula – Vespasiano - MG

Romulo José Pacheco da Silva – Recife - PE

Vinicius de Freitas Ribeiro – Rio de Janeiro – RJ

*GINÁSTICA ARTÍSTICA - 10 ATLETAS

GINÁSTICA RÍTMICA – 8 ATLETAS

Ana Paula Norbim Pádua Ribeiro – Guarapari - ES

Angélica Cristine Kvieczynski – Toledo - PR

Beatriz Pomini Francisco – Cambé - PR

Dayane Amaral -

Débora Andreazi Falda - Cambé - PR

Emanuelle Leal Lopes e Lima -

Jessica Sayonara Maier – Timbó - SC

Natália Azevedo Gaudio – Vitória – ES

GINÁSTICA TRAMPOLIM – 2 ATLETAS

Feminino

Camilla Gomes – Rio de Janeiro - RJ

Masculino

Carlos Ramirez Pala – Rio de Janeiro - RJ

GOLFE – 4 ATLETAS

Feminino

Clara Teixeira

Luiza Altmann - São Paulo - SP

Masculino

Adilson José da Silva

André Tourinho – Rio de Janeiro – RJ

HANDEBOL – 30 ATLETAS

Feminino

Alexandra Priscila do Nascimento – Limeira - SP

Amanda Claudino de Andrade – Iporã - PR

Ana Paula Rodrigues Belo – São Luiz - MA

Bárbara Elisabeth Arenhart - Novo Hamburgo - RS

Célia Janete da Costa Coppi – Iretama - PR

Daniela de Oliveira Piedade – São Paulo - SP

Deonise Fachinello – Santa Rosa - RS

Fabiana Carvalho Carneiro Diniz – Guaratinguetá - SP

Fernanda França da Silva – São Bernardo do Campo - SP

Francielle Gomes da Rocha – Almenara - MG

Jaqueline Anastacio – Varginha - MG

Jessica da Silva Quintino – São Paulo - SP

Mayssa Raquel de Oliveira Pessoa – João Pessoa - PB

Samira Pereira da Silva Rocha – Recife - PE

Tamires Morena Lima de Araujo – Rio de Janeiro - RJ

Masculino

Alexandro Pozzer - Caxias do Sul - RS

André Martins Soares – São Paulo - SP

Bruno Felipe Claudino de Santana – Olinda - PE

Cesar Augusto Olideira de Almeida – São Paulo - SP

Diogo Kent Hubner

Fabio Rocha Chiuffa – Promissão - SP

Felipe Borges Dutra Ribeiro - São Bernardo do Campo - SP

Fernando José Magalhães Pacheco Filho – Niterói - RJ

Henrique Selicani Teixeira – Maringá - PR

Lucas Benedito Cândido – Guarulhos - SP

Maik Ferreira dos Santos – São Paulo - SP

Oswaldo Maestro Sarrion dos Santos Guimarães – São Paulo - SP

Raul Nantes Campos - Nova Andradina - MS

Thiagus Petrus Gonçalves dos Santos - Juiz de Fora - MG

Vinicius Santos Teixeira – Linhares – ES

HIPISMO – 13 ATLETAS

Saltos

Álvaro Affonso de Miranda Neto – São Paulo - SP

Eduardo Menezes

Karina Johannpeter – Porto Alegre - RS

Marlon Módolo Zanotelli

Pedro Veniss

CCE

Carlos Parro – Colina - SP

Márcio Carvalho Jorge – Colina - SP

Henrique Pinheiro – Rio Claro – SP

Ruy Fonseca – São Paulo - SP

Adestramento

Leandro Aparecido da Silva – Cáceres – MT

João Paulo dos Santos – Rancharia – SP

João Victor Marcari Oliva – São Paulo - SP

Sarah Waddell – São Paulo – SP

HÓQUEI SOBRE GRAMA – 16 ATLETAS

Masculino

André Luiz Patrocínio Couto – Rio de Janeiro - RJ

Bruno Bitencourt Paes – Niterói - RJ

Bruno da Silveira Mendonça – Rio de Janeiro - RJ

Bruno Jorge de Oliveira Sousa – João Pessoa - PB

Christopher Paul Mcpherson -

Lucas Moreira Duarte Paixão – São Paulo - SP

Luis Felipe Réus – São Paulo – SP

Marcos Rodrigo Pasin - São Miguel d'Oeste - SC

Matheus Borges Ferreira – Rio de Janeiro - RJ

Patrick Arnoud Van der Heijden – Apeldoorn - Gelderland

Paul Bernard Duncker – São Paulo - SP

Paulo Roberto Batista Junior – São José - SC

Rodrigo Faustino

Stephane Smith – Recife - PE

Thiago Bomfim Campos Dantas – Rio de Janeiro - RJ

Yuri Vitor Van Der Heijden – Eindhoven – (HOL)

JUDÔ – 14 ATLETAS

Feminino

Érika Miranda – Brasília - DF

Maria Portela - Júlio de Castilhos - RS

Maria Suelen Altheman - São Paulo - SP

Mariana Silva – Peruíbe - SP

Mayra Aguiar – Porto Alegre - RS

Nathália Brigida – Atibaia - SP

Rafaela Silva - Rio de Janeiro - RJ

Masculino

Alex Pombo – Guaratinguetá - SP

Charles Chibana – São Paulo - SP

Felipe Kitadai – São Paulo - SP

Luciano Corrêa – Brasília - DF

Rafael Silva – Campo Grande - MS

Tiago Camilo – Tupã - SP

Victor Penalber – Rio de Janeiro – RJ

KARATÊ – 7 ATLETAS

Feminino

Aline Souza de Paula – Mossoró – RN

Isabela dos Santos Rodrigues – Rio de Janeiro - RJ

Natalia Brozulatto Spigolon – Marília - SP

Valéria Kumizaki - Presidente Prudente - SP

Masculino

Wellington Rodrigues Barbosa – Brasília – DF

Douglas Santos Brose - Cruz Alta - RS

Marcos Paulo Andrade Silva – Guarujá – SP

LEVANTAMENTO DE PESO – 8 ATLETAS

Feminino

Bruna Luana Nascimento Piloto – Carapicuíba - SP

Jaqueline Antonia Ferreira - Rio de Janeiro - RJ

Letícia Cristina Laurindo de Moraes - Rio de Janeiro - RJ

Rosane dos Reis Santos - Rio de Janeiro - RJ

Masculino

Fernando Saraiva Reis - São Paulo - SP

Marco Túlio Gregório Machado – Viçosa - MG

Mateus Filipe Gregório Machado – Viçosa - MG

Patrick Earth Mendes - Massachusetts Avenue Heights -

LUTAS ASSOCIADAS – 8 ATLETAS

Feminino

Aline da Silva Ferreira – São Paulo - SP

Gilda Maria de Oliveira

Giullia Rodrigues Penalber de Oliveira

Joice Souza da Silva – Rio de Janeiro - RJ

Kamila Barbosa Vito da Silva

Masculino

Davi Jose Albino

Pedro Henrique de Oliveira e Silva Rocha

Hugo de Oliveira da Cunha

MARATONAS AQUÁTICAS – 3 ATLETAS

Feminino

Carolina Bilich Queiroz – Vitória - ES

Masculino

Luis Rogerio Lima Arapiraca

Samuel Menegon de Bona – Porto Alegre – RS

NADO SINCRONIZADO – 9 ATLETAS

Beatriz Feres – Rio de Janeiro - RJ

Branca Feres – Rio de Janeiro - RJ

Lara Teixeira - Campos dos Goytacazes - RJ

Lorena Molinos – Rio de Janeiro - RJ

Luisa Borges - Fort Lauderdale

Maria Bruno – Rio de Janeiro - RJ

Maria Eduarda Miccuci - Campos dos Goytacazes - RJ

Pamela Nogueira – Rio de Janeiro - RJ

Sabrine Lowe – São Paulo - SP

NATAÇÃO – 35 ATLETAS

Feminino

Beatriz Azzolini Travalon – São Paulo - SP

Bruna Veronez Primati – São Paulo - SP

Carolina Bilich Queiroz – Vitória - ES

Daiane Becker de Oliveira – Curitiba - PR

Daiene Marçal Dias – Vitória - ES

Dayanara L F de Paula - Presidente Figueiredo - AM

Etiene Pires de Medeiros – Recife - PE

Gabrielle G Roncatto – São Paulo - SP

Graciele Herrmann - Pelotas - RS

Jessica de B Cavalheiro - Belo Horizonte - MG

Jhennifer A da Conceição - Nova Friburgo - RJ

Joanna A Maranhão B Melo – Recife - PE

Larissa M de Oliveira - Juiz de Fora - MG

Manuella Duarte Lyrio – Brasília - DF

Natalia de Luccas -

Pamela Alencar de Souza - São Bernardo do Campo - SP

Luiza Padovan Vieira – Campinas - SP

Masculino

Arthur Frankiln Mendes Filho

Brandonn Pierry C de Almeida – São Paulo - SP

Bruno Giuseppe Fratus – Macaé - RJ

Felipe Ferreira Lima – Cuiabá - MT

Felipe Alves França da Silva – Suzano - SP

Guilherme Augusto Guido – Limeira - SP

Henrique C Rodrigues – Curitiba - PR

João Bevilaqua de Lucca – Rio de Janeiro - RJ

Kaio Marcio F de Almeida – João Pessoa - PB

Leonardo Gomes de Deus – Campo Grande - MS

Lucas da Cruz Kanieski – Dourados - MS

Luiz Atltamir Lopes Melo – Boa Vista - RO

Marcelo Chierighini – São Paulo - SP

Matheus Paulo de Santana – Rio de Janeiro - RJ

Nicholas Araújo Dias Santos – Ribeirão Preto - SP

Nicolas Nilo Cesar de Oliveira – Belo Horizonte - MG

Thiago M V Pereira – Volta Redonda - RJ

Thiago Teixeira Simon – Penápolis - SP

PATINAÇÃO ARTÍSTICA – 2 ATLETAS

Feminino

Talitha Haas – Novo Hamburgo - RS

Masculino

Marcel Ruschel Sturmer – Lajeado - RS

PENTATLO MODERNO – 5 ATLETAS

Feminino

Larissa Tiburcio Lellys - Campina Grande - MS

Priscila Santana Verissimo de Oliveira – Recife - PE

Yane Marcia Campos da Fonseca Marques - Afogados da Ingazeira - PE

Masculino

Danilo de Moraes Fagundes - Rio de Janeiro - RJ

Felipe Lima do Nascimento – Recife – PE

POLO AQUÁTICO – 26 ATLETAS

Feminino

Catherine Amanda Badocco Helene de Oliveira – São Paulo - SP

Diana Monteiro Abla – São Paulo - SP

Gabriela Mantellato Dias – São Paulo - SP

Izabella Maizza Chiappini – São Paulo - SP

Lucianne Barroncas Maia – Manaus - AM

Luiza Ávila Borges Carvalho – São Paulo - SP

Marina Aranha Zablith – São Paulo - SP

Marina Canetti – Rio de Janeiro - RJ

Melani Palaro Dias – São Paulo - SP

Mirella de Mendonça Jeannetti Coutinho – São Paulo - SP

Tess Flore Badocco Helene de Oliveira – Paris - França

Victória Guapiassu Lobo Chamorro – Rio de Janeiro - RJ

Viviane Kretzmann Bahia – São Paulo - SP

Masculino

Adrian Delgado Baches

Bernardo Oneto Gomes – Rio de Janeiro - RJ

Bernardo Reis Lopes Rocha – Rio de Janeiro - RJ

Felipe Rocha Perrone – Rio de Janeiro - RJ

Felipe Santos da Costa e Silva – Rio de Janeiro - RJ

Guilherme Oneto Gomes – Rio de Janeiro - RJ

Gustavo de Freitas Guimarães – São Paulo - SP

Ives Gonzalez Alonso

Jonas de Oliveira Crivella – Rio de Janeiro - RJ

Josip Vrlic

Paulo Salemi

Thye Mattos Ventura Bezerra – Rio de Janeiro - RJ

Vinicius Biagi Antonelli – Ribeirão Preto – SP

REMO – 23 ATLETAS

Feminino

Caroline Corado - Rio de Janeiro - RJ

Fabiana Beltrame – Florianópolis - SC

Gabriella Salles - Rio de Janeiro - RJ

Kyssia Cataldo – Uberlândia - MG

Nayara Furtado – Belém - PA

Sophia Câmara Py - Rio de Janeiro - RJ

Yanka Britto - Rio de Janeiro - RJ

Masculino

Ailson Eráclito – Manaus – AM

Allan Bittencourt - Porto Alegre - RS

David Faria - Campos dos Goytacazes - RJ

Diego Nazário – Florianópolis - SC

Emmanuel Dantas – Natal - RN

Gabriel Campos - São Paulo - SP

Guilherme Gomes – Joinville - SC

Leandro Tozzo - Erechim - RS

Maciel Costa – Mesquita - RJ

Maurício Abreu - Rio de Janeiro - RJ

Pedro Meirelles - Rio de Janeiro - RJ

Renato Cataldo - Rio de Janeiro - RJ

Thiago Almeida – Cariacica - ES

Thiago Pereira Carvalho – Ilhéus - BA

Victor Ruzicki - Pelotas - RS

Vinícius Delazeri - Porto Alegre – RS

* RUGBY – 24 ATLETAS

SALTOS ORNAMENTAIS – 8 ATLETAS

Feminino

Giovanna Pedroso - Rio de Janeiro - RJ

Ingrid Oliveira – Rio de Janeiro - RJ

Juliana Veloso – Rio de Janeiro - RJ

Tammy Galera

Masculino

César Castro – Brasília - DF

Hugo Parisi - Brasília - DF

Ian Matos - Belém - PA

Jackson Rondinelli - Rio de Janeiro – RJ

SOFTBOL – 15 ATLETAS

Feminino

Barbara Woll -

Camila Mayumi Oguiura Silva

Gabriela Verdeiro Castelani dos Santos

Maria Paula Harumi Ueno

Martha Tiemi Murazawa

Mayra Sayumi Akamine

Nilze Mayumi Higa

Regina Chie Someya

Roseanna Mitsuka Portiolli

Samira Mari Tanaka

Simone Suetsugu

Thais Ayumi Nagano

Veronika Naomi Fukunishi

Vivian Morimoto

Yip Kimberly Chan

SQUASH – 3 ATLETAS

Feminino

Giovanna Veiga de Almeida - Belo Horizonte - MG

Tatiana Damasio Borges – Goiânia - GO

Thaisa Serafini - Caxias do Sul – RS

TAEKWONDO - 8 ATLETAS

Feminino

Iris Silva Tang Sing – Rio de Janeiro - RJ

Josiane de Oliveira Lima e Lima

Júlia Vasconvelos dos Santos

Raphaella Galacho Pimental Ramos Pereira – Santos - SP

Masculino

André de Oliveira Bilia – Campinas - SP

Guilherme Cezário Félix

Henrique Precioso de Moura – Santos - SP

Venilton Torres Teixeira

TÊNIS DE MESA – 6 ATLETAS

Feminino

Caroline Kumahara – São Bernardo do Campo - SP

Ligia Silva – Manaus - AM

Lin Gui – Nangning - China

Masculino

Gustavo Tsuboi – São Paulo - SP

Hugo Calderano – Rio de Janeiro - RJ

Thiago Monteiro – Fortaleza – CE

TÊNIS – 6 ATLETAS

Feminino

Beatriz Haddad Maia – São Paulo - SP

Gabriela Cé – Porto Alegre – RS

Paula Gonçalves – Campinas - SP

Masculino

João Menezes - Uberaba - MG

Marcelo Zormann – Lins - SP

Orlando Luz – Carazinho – RS

TIRO COM ARCO – 6 ATLETAS

Feminino

Ane Marcelle Gomes Dos Santos - Rio de Janeiro - RJ

Larissa Feitosa da Costa Rodrigues – Tefé - AM

Sarah de Oliveira Nikitin - São Paulo - SP

Masculino

Bernardo de Sousa Oliveira – Brasília - DF

Daniel Rezende Xavier - Belo Horizonte - MG

Marcus Vinicius Carvalho Lopes D'Almeida - Rio de Janeiro – RJ

TIRO ESPORTIVO – 19 ATLETAS

Feminino

Daniela Matarazzo Carraro

Gisele Saraiva Braga – Rio Grande - RS

Janice Gil Teixeira – Osório - RS

Rachel Maria de Castro da Silveira – Santos - SP

Raquel Teresa de Souza Gomes – Rio de Janeiro - RJ

Rosane Sibele Budag Ewald – Blumenau - SC

Masculino

Bruno Lion Gomes Heck - Porto Alegre - RS

Cassio Cesar de Mello Rippel - Ponta Grossa - PR

Eduardo Rucian Prudente Corrêa - Ribeirão Preto - SP

Emerson Duarte - São Paulo - SP

Felipe Almeida Wu - São Paulo - SP

Iosef Arêas Forma - Rio de Janeiro - RJ

Jaison Sandro Santin

Julio Antonio de Souza e Almeida - Rio de Janeiro - RJ

Leonardo Vagner do Nascimento Moreira - Rio de Janeiro - RJ

Luiz Fernando Mogor da Graça - Santo André - SP

Renato Araujo Portela – Luziânia - GO

Rodrigo Pimentel Bastos – Guarapuava - PR

Stenio Akira Yamamoto - São Paulo – SP

TRIATLO – 6 ATLETAS

Feminino

Beatriz Neres

Luisa Baptista

Pâmella Oliveira - Vila Velha - ES

Masculino

Danilo Souza Araujo Pimentel

Diogo Sclebin – Rio de Janeiro - RJ

Reinaldo Colucci – Descalvado – SP

VELA – 18 ATLETAS

Feminino

Fernanda Decnop – Niterói - RJ

Kahena Kunze – Pernambuco - PE

Maria Hackerott - São Paulo - SP

Martine Grael - Rio de Janeiro - RJ

Patrícia Freitas - Rio de Janeiro - RJ

Masculino

Alexandre Paradeda -

Alexandre Saldanha - Rio de Janeiro - RJ

Bruno Oliveira - São Paulo - SP

Claudio Biekarck - São Paulo - SP

Claudio Luiz Teixeira - São Paulo - SP

Daniel Santiago - Rio de Janeiro - RJ

Guilherme Hamelmann - Rio de Janeiro - RJ

Gunnar Ficker - São Paulo - SP

João Augusto Hackerott - São Paulo - SP

John King -

Lucas Huyer Aydos - Porto Alegre - RS

Ricardo Winicki - Rio de Janeiro - RJ

Robert Scheidt - São Paulo – SP

VÔLEI DE PRAIA – 4 ATLETAS

Feminino

Carolina Horta Máximo – Fortaleza - CE

Liliane Maestrini França – Vitória - ES

Masculino

Álvaro Magliano de Morais Filho – João Pessoa - PB

Vitor Araujo Gonçalves Felipe – João Pessoa – PB

* VÔLEI – 24 ATLETAS

(*) A relação final dos atletas de basquete (mas e fem), ginástica artística

(mas e fem), rugby (mas e fem) e vôlei (mas e fem) será divulgada em breve

pelas respectivas Confederações.