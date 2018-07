Com Nenê na reserva e Felício na torcida, Brasil atropela China em amistoso

A seleção brasileira não tomou conhecimento da China e venceu neste sábado por 91 a 52, em Mogi das Cruzes (SP), em duelo válida pelo torneio amistoso Super Desafio Masculino de Basquete. A partida marcou a estreia do novo uniforme, amarelo fluorescente, e teve como principal surpresa o pivô Nenê entre os reservas.

Outra novidade foi a chegada do ala-pivô Cristiano Felício, que desembarcou em São Paulo no início da tarde e acompanhou da arquibancada o segundo tempo da partida. Em quadra, o destaque da partida foi justamente o pivô Augusto Lima, substituto de Nenê, que anotou 16 pontos e pegou cinco rebotes. O ala Alex Garcia também foi bem e marcou 15 pontos. Leandrinho, com 12, foi o terceiro maior pontuador do Brasil. Pelo lado chinês, Zhao Jiwei foi o cestinha com 13 pontos.

A equipe titular começou com Marcelinho Huertas, Marquinhos, Leandrinho, Hettesheimeir e Augusto. Ainda no primeiro quarto, Raulzinho, Benite e Alex entraram. No decorrer da partida, sempre em vantagem no marcador, o técnico Rubén Magnano aproveitou para dar ritmo a todos os jogadores.

Na preliminar, a Lituânia, atual campeã europeia, derrotou a Austrália por 81 a 68 (41 a 32). O cestinha do jogo foi o lituano Jonas Valanciunas com 19 pontos e oito rebotes. O destaque australiano foi Joe Ingles, com 16 pontos e quatro rebotes.

Neste domingo, às 12 horas, acontecerá a disputa do terceiro lugar entre Austrália e China. A seleção brasileira entra em quadra às 14h30 para a decisão do torneio amistoso contra a Lituânia.

O Brasil está no Grupo B da Olimpíada e terá como adversários na primeira fase Lituânia, dia 7 de agosto, Espanha (9), Croácia (11), Argentina (13) e Nigéria (15). Todos os jogos serão às 14h15 de Brasília. O Grupo A conta com Austrália, China, Estados Unidos, França, Sérvia e Venezuela.