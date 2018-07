Com novas regras, atletas paralímpicos de arremesso ganham bancos sob medida

Na Paralímpiada do Rio, houve mudanças nas provas de arremesso. Visando nivelar os atletas com diferentes tipos de deficiências, as regras para os assentos utilizados pelos competidores mudaram e ganharam restrições. Para superar mais essa barreira, Rosinha Santos, bicampeã paralímpica e representante brasileira na modalidade, irá utilizar um equipamento feito sob medida para seu corpo, desenvolvidos pelo Instituto Nacional de Tecnologia (INT).

O projeto, com apoio da Faperj, e coordenação da pesquisadora Andrea Deslandres e do professor do Instituto de Educação Física e Desportos, ambos da UERJ, reuniu especialistas de dois laboratórios do INT, o de Ergonomia (Lamor) e o de modelos Tridimensionais (Lamot). O resultado foi um aparelho que deve melhorar a performance respeitando as regras: com 75cm de altura, uma pedaleira para apoiar o pé e amarras que impeçam o atleta de sair do banco.

"Por ser um esporte de arremesso, você tem de ter impulso dado pelo atleta. Para ter impulso você tem de ter algo chamado rigidez. O atleta não pode perder nada, o banco não pode absorver nada da força do atleta. Nós desenvolvemos então um banco de alumínio, em que as soldas e as estruturas do banco foram feitas para garantir a máxima rigidez. O atleta não perde nada desse modo. Quando ele faz o empurrão, o banco devolve tudo para ele arremessar", explica a pesquisadora do INT, Carla Patrícia, que participou da criação do projeto.

Todas essas mudanças foram feitas para "anular" a parte inferior dos atletas independentemente da deficiência. Assim, apenas a força dos membros superiores é utilizada no lançamento. "Individualizamos o processo, respeitando as regras. Quando você tem atletas de alta performance, mais especificamente um paralímpico, com diferentes graus de biotipo, diferentes tipos de deficiência, quanto mais individualizados, mais você vai aprender a melhorar. Tem de respeitar a deficiência, senão você pode causar um desconforto ou até mesmo uma lesão", explica Patrícia.

A individualização foi feita com ajuda de um escâner 3D, laser de corpo inteiro e sensores para a captura de movimento. Além de Rosinha, outros quatro atletas tiveram bancos desenvolvidos nesse sistema, mas não conseguiram classificação para a Paralimpíaida. São eles: Vanderson Silva, Julyana Cristina da Silva, Márcio Lucas da Paz e Rafael Amorim Coury.