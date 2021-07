Com os medalhistas Zanetti e Nory, ginástica masculina inicia caminhada nos Jogos

A ginástica artística brasileira começa a sua busca por medalhas nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, neste sábado, no Ariake Gymnastics Centre. A seleção masculina compete no qualificatório em busca de uma vaga na final por equipes. O Brasil também tentará a classificação para as finais do individual geral e por aparelhos.

"Temos a certeza de que todos os integrantes da equipe vão dar seus 110% como sempre fizemos em todas as competições. Estou convicto de que todos irão aproveitar ao máximo as suas potencialidades", disse Marcos Goto, coordenador e técnico da seleção brasileira masculina.

Em Tóquio, a equipe é composta pelo campeão olímpico nas argolas Arthur Zanetti e pelo medalhista de bronze no solo Arthur Nory, além de Francisco Barretto e dos estreantes Caio Souza e Diogo Soares.

Entre as mulheres, a ginástica artística brasileira está representada pela dupla Flávia Saraiva e Rebeca Andrade. As duas atletas competem no qualificatório neste domingo. Elas vão em busca da classificação para as finais do individual geral e por aparelhos.

"Temos o privilégio de estar no último grupo, então poderemos acompanhar as demais adversárias e saber mais ou menos o que precisa de nota. É difícil dizer em quantas finais podemos chegar, mas temos boas possibilidades", afirmou o técnico da ginástica feminina, Francisco Porath Neto.