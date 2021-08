Com pandemia, COB cancela a realização dos Jogos da Juventude em Aracaju

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) anunciou na noite de segunda-feira que cancelou a edição de 2021 dos Jogos da Juventude, que aconteceria em dezembro deste ano em Aracaju, capital de Sergipe, por causa da pandemia do novo coronavírus (covid-19).

"Considerando a gravidade da pandemia de covid-19 e a disseminação de novas cepas do coronavírus, e levando-se em conta também o número elevado de participantes (aproximadamente 5 mil) na faixa etária de 15 a 17 anos, o COB entende que deve zelar pela integridade física e saúde de todos os envolvidos", disse a nota oficial do COB.

Em novembro de 2020, o tradicional evento estudantil de base do país passou a se chamar Jogos da Juventude, mudança que aconteceu após 15 anos, período no qual o torneio se chamava Jogos Escolares da Juventude. Antes, a competição chegou a ser chamada de Jogos Olímpicos da Juventude.

Grandes nomes do esporte brasileiro passaram pelos antigos Jogos Escolares da Juventude, como a campeã olímpica Sarah Menezes e a campeã mundial Mayra Aguiar, ambas do judô, Hugo Calderano (tênis de mesa), Raulzinho (basquete), Ana Claudia Lemos (atletismo), Etiene Medeiros e Leonardo de Deus (ambos da natação).

"A promoção do respeito e dos cuidados com o próximo são valores olímpicos e que devem ser absorvidos pelos milhares de jovens que participariam do evento. O COB lamenta profundamente a não realização, por motivo de força maior, do evento que ao longo de suas 15 edições ajudou a revelar grandes atletas e formar cidadãos, e agradece toda parceria e empenho do Governo do Estado de Sergipe para a execução desse projeto", finalizou o comunicado oficial.