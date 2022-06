Com Paulo André na plateia, Felipe Bardi e Vitória Rosa ganham os 100m no Troféu Brasil de Atletismo

O ex-BBB Paulo André marcou presença na final dos 100 metros rasos no Troféu Brasil de Atletismo, disputado no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro. O velocista brasileiro ainda não está de volta às competições, mas pôde desfrutar do bom momento vivido pelos companheiros na modalidade.

"Corri nessa pista no evento teste para a Olimpíada. Bate saudades. Sou pentacampeão do Troféu Brasil e estar aqui na competição... Bate muita saudade", afirmou Paulo André sobre a sensação de acompanhar de perto uma decisão tão importante para o atletismo brasileiro.

Na prova masculina, Felipe Bardi, do Sesi-SP, foi o grande vencedor dos 100 metros rasos, assumindo o posto de homem mais rápido do País. Ele conseguiu a marca de 10s13. O segundo colocado foi Rodrigo Nascimento (CT Maranhão), que obteve o mesmo tempo e obteve índice para participar do Mundial em Oregon, nos EUA.

"Eu desejei boa sorte, sucesso, as marcas tem de ser quebradas mesmo. Sempre falei que nossa safra é uma das melhores e o mais importante é a gente correr bem", avaliou Paulo André.

"Era um título que não tinha. Sou campeão sul-americano, mas não era brasileiro. Fiquei feliz também com a forma como venci. Terminei a prova totalmente desequilibrado e não sei como não caí”, comemorou Felipe Bardi.

Já na prova feminina, a vencedora dos 100 metros rasos foi Vitória Rosa, do clube Pinheiros. Ela obteve a marca de 11s25. Lorraine Martins (Pinheiros-SP) ficou em segundo lugar, com 11s40, e Ana Caroline Azevedo (CT Maranhão-MA) terminou na terceira posição, com 11s41.

“Fiquei muito feliz com mais uma medalha nessa competição muito importante. Gosto muito de disputar o Troféu Brasil. Mas meu foco está voltado todo para o Campeonato Mundial do Oregon”, valorizou Vitória Rosa.