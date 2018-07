Com recorde, Brasil inscreve 465 atletas na Olimpíada do Rio de Janeiro

A delegação brasileira que disputará os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro será a maior da história e terá 465 atletas em busca de medalhas. Outros 344 profissionais, entre técnicos, preparadores físicos, médicos e auxiliares, também foram credenciados e completam o Time Brasil na Olimpíada. Além deles, cerca de 200 pessoas atuarão nas bases de treinamento do Comitê Olímpico do Brasil (COB).

Entre os atletas, a equipe contará com 210 mulheres e 255 homens. São 188 competidores a mais do que o recorde anterior, alcançado em Pequim-2008, quando o Brasil disputou a Olimpíada com 277 atletas (132 mulheres e 145 homens). A diferença se justifica porque, como país-sede da atual edição dos Jogos, o Brasil tem direito a inscrever atletas em quase todas as modalidades, sem necessidade de índice olímpico.

O atletismo é a modalidade com mais atletas inscritos, 67. Depois, vem o futebol, com 36 jogadores, natação (33), e mais dois esportes coletivos, handebol (28) e polo aquático (26). Com a oficialização dos inscritos, nesta segunda-feira, o Brasil definiu sua estreia em cinco modalidades na Olimpíada: badminton, ginástica de trampolim, golfe, hóquei sobre grama e rúgbi. Além disso, o País terá representantes pela primeira vez na canoagem velocidade feminino, no polo aquático feminino, na ginástica artística masculina por equipes, no conjunto de nado sincronizado e nos saltos ornamentais sincronizado.

"O Time Brasil teve a melhor preparação da história, coroada com o recorde absoluto de integrantes de uma delegação nacional em qualquer edição dos Jogos", afirmou Bernard Rajzman, chefe da missão brasileira.

NOVOS INSCRITOS

A lista apresentada pelo COB nesta segunda não contava com novos integrantes, da canoagem velocidade masculina. Porém, na manhã desta terça-feira, os nomes de Celso Oliveira (paulista de 28 anos), Roberto Maelher (de 31 anos, natural de Cascavel, no Paraná) e Vagner Souta (25 anos, nasceu em Guarantã do Norte, no Mato Grosso) já foram confirmados. Os atletas ganharam as vagas em razão de punição aplicada às equipes da Romênia e da Bielorrússia, por doping. Assim, o Brasil terá uma equipe de K4 (caiaque quádruplo) na Olimpíada pela primeira vez na história.

CONFIRA A LISTA

ATLETISMO (67)

Feminino - 31

Adriana Aparecida da Silva (maratona)

Ana Cláudia Lemos (100m, 200m e 4x100m)

Andressa Oliveira (lançamento do disco)

Bruna Farias (4x100m)

Cisiane Dutra Lopes (marcha atlética 20km)

Cristiane dos Santos Silva (4x400m)

Eliane Martins (salto em distância)

Erica Rocha de Sena (marcha atlética 20km)

Fabiana Moraes (100m com barreiras)

Fabiana Murer (salto com vara)

Fernanda Raquel Borges Martins (lançamento do disco)

Flavia Maria de Lima (800m)

Franciela Krasucki (100m e 4x100m)

Geisa Arcanjo (arremesso de peso)

Geisa Coutinho (400m e 4x400m)

Graciete Carneiro Santana (maratona)

Jailma de Lima (400m e 4x400m)

Joana Ribeiro da Costa (salto com vara)

Joelma das Neves Sousa (4x400m)

Juliana dos Santos (3.000 com obstáculos)

Kauiza Venâncio (200m e 4x100m)

Keila Costa (salto em distância e salto triplo)

Letícia Cherpe de Souza (4x400m)

Maila Machado (100m com barreiras)

Marily dos Santos (maratona)

Nubia Aparecida Soares (salto triplo)

Rosângela Santos (100m, 200m e 4x100m)

Tabata Vitorino (4x400m)

Tatiele de Carvalho (10.000m)

Vanessa Spinola (heptatlo)

Vitória Rosa (200m e 4x100m)

Masculino - 36

Aldemir Gomes Junior (200m e 4x100m)

Alexander Russo (4x400m)

Altobeli Santos (3.000m com obstáculos)

Augusto Dutra de Oliveira (salto com vara)

Bruno Lins (200m e 4x100m)

Caio Bonfim (marcha atlética 20km e 50km)

Darlan Romani (arremesso do peso)

Eder Souza (110m com barreiras)

Hederson Estefani (400m, 400m com barreiras e 4x400m)

Higor Silva Alves (salto em distância)

Hugo Balduino (4x400m)

João Vitor de Oliveira (110m com barreiras)

Jonathan Riekmann (marcha atlética 50km)

Jorge Henrique Vides (200m e 4x100m)

José Alessandro Bagio (marcha atlética 20km)

José Carlos Moreira (4x100m)

Julio Cesar Miranda de Oliveira (lançamento do dardo)

Kleberson Davide (800m)

Lucas da Silva Carvalho (4x400m)

Luiz Alberto Cardoso de Araujo (decatlo)

Lutimar Paes (800m)

Mahau Suguimati (400m com barreiras)

Marcio Teles (400m com barreiras)

Marilson Gomes dos Santos (maratona)

Mario José dos Santos Junior (marcha atlética 50km)

Moacir Zimmermann (marcha atlética 20km)

Paulo Roberto de Almeida Paula (maratona)

Pedro Burmann (4x400m)

Peterson dos Santos (4x400m)

Ricardo Mário de Souza (4x100m)

Solonei Rocha da Silva (maratona)

Talles Frederico (salto em altura)

Thiago Braz da Silva (salto com vara)

Thiago do Rosário André (1500m)

Vitor Hugo dos Santos (100m, 200m e 4x100m)

Wagner Domingos (lançamento do martelo)

BADMINTON (02)

Feminino - 01

Lohaynne Vicente

Masculino - 01

Ygor Coelho

BASQUETE (24)*

Feminino - 12

Masculino - 12

*Aguardando anúncio oficial da CBB

BOXE (09)

Feminino - 02

Adriana Araújo (60kg)

Andréia Bandeira (75kg)

Masculino - 07

Patrick Lourenço (49kg)

Julião Neto (52kg)

Robenilson de Jesus (56kg)

Robson Conceição (60kg)

Joedison Teixeira (64kg)

Michel Borges (81kg)

Juan Nogueira (91kg)

CANOAGEM SLALOM (05)

Feminino - 01

Ana Sátila (K1)

Masculino - 04

Anderson Oliveira (C2)

Charles Corrêa (C2)

Pedro H. Gonçalves (K1)

Felipe Borges (C1)

CANOAGEM VELOCIDADE (05)

Feminino - 01

Ana Paula Vergutz (K1 200m e K1 500m)

Masculino - 04

Edson Silva (K1 200m e K2 200m)

Erlon Souza (C2 1000m)

Gilvan Ribeiro (K2 200m)

Isaquias Queiroz (C1 200m, C1 1000m e C2 1000m)

CICLISMO BMX (02)

Feminino - 01

Priscilla Carnaval

Masculino - 01

Renato Rezende

CICLISMO ESTRADA (04)

Feminino - 02

Clemilda Fernandes

Flávia Oliveira

Masculino - 02

Kléber Ramos

Murilo Fischer

CICLISMO MTB (03)

Feminino - 01

Raíza Goulão

Masculino - 02

Henrique Avancini

Rubens Donizete

CICLISMO PISTA (01)

Masculino

Gideoni Monteiro (Omnium)

ESGRIMA (13)

Feminino - 06

Nathalie Moellhausen (espada individual e equipe)

Rayssa Costa (espada individual e equipe)

Taís Rochel (florete individual)

Bia Bulcão (florete individual)

Marta Baeza (sabre individual)

Masculino - 07

Renzo Agresta (sabre individual)

Nicolas Ferreira (espada individuale equipe)

Athos Schwantes (espada individual e equipe)

Guilherme Melaragno (espada individual e equipe)

Guilherme Toldo (florete individual e equipe)

Henrique Marques (florete individual e equipe)

Ghislain Perrier (florete individual e equipe)

FUTEBOL (36)

Feminino - 18

Goleiras

Bárbara

Aline

Zagueiras

Mônica

Rafaelle

Bruna Benites

Érika

Laterais

Fabiana

Poliana

Tamires

Meio-campo

Formiga

Thaisa

Andressinha

Marta

Atacantes

Debinha

Cristiane

Andressa Alves

Bia Zaneratto

Raquel

Masculino - 18

Goleiros

Fernando Prass

Uilson

Defesa

Marquinhos

Rodrigo Caio

Luan

William

Douglas Santos

Zeca

Meio-campo

Walace

Rodrigo Dourado

Thiago Maia

Rafael Alcântara

Renato Augusto

Felipe Anderson

Ataque

Neymar Jr.

Gabriel

Gabriel Jesus

Luan

GINÁSTICA ARTÍSTICA (10)

Equipe feminina - 05

Daniele Hypolito

Flávia Saraiva

Jade Barbosa

Lorrane Oliveira

Rebeca Andrade

Equipe masculina - 05

Arthur Nory Mariano

Arthur Zanetti

Diego Hypolito

Francisco Barretto Júnior

Sérgio Sasaki

GINÁSTICA RÍTMICA (06)

Individual geral - 01

Natália Gaudio

Conjunto - 05

Emanuelle Lima

Francielly Machado

Gabrielle Moraes

Jéssica Maier

Morgana Gmach

GINÁSTICA TRAMPOLIM (01)

Rafael Andrade

GOLFE (03)

Feminino - 02

Miriam Nagl

Victoria Lovelady

Masculino - 01

Adilson da Silva

HANDEBOL (28)

Feminino - 14

Goleiras

Bárbara Arenhart

Mayssa Pessoa

Armadoras

Deonise Fachinello

Eduarda Amorim

Mayara Moura

Centrais

Ana Paula Rodrigues Belo

Franciele Gomes da Rocha

Pontas

Alexandra Nascimento

Fernanda França

Jéssica Quintino

Samira Rocha

Pivôs

Daniela Piedade

Fabiana Diniz "Dara"

Tamires Morena Araújo

Masculino - 14

Goleiros

César Almeida "Bombom"

Maik Santos

Armadores

Haniel Langaro

José Guilherme de Toledo "Zé"

Leonardo Santos

Oswaldo Guimarães

Thiagus Petrus dos Santos

Centrais

Diogo Hubner

Henrique Teixeira

João Pedro Francisco da Silva

Pontas

André Martins Soares "Alemão"

Fábio Chiuffa

Lucas Cândido

Pivôs

Alexandro Pozzer "Tchê"

HIPISMO ADESTRAMENTO (04)

Giovanna Prado Pass

João Victor Marcari Oliva

Luiza Tavares de Almeida

Pedro Manuel Tavares de Almeida

HIPISMO CCE (04)

Carlos Parro

Márcio Appel

Márcio Carvalho Jorge

Ruy Leme da Fonseca

HIPISMO SALTOS (04)

Álvaro Affonso de Miranda

Eduardo Pereira de Menezes

Pedro Guimarães Veniss

Stephan de Freitas Barcha

HÓQUEI SOBRE GRAMA MASCULINO (16)

Goleiros

Rodrigo Faustino (Rio Hockey Club)

Thiago Bomfim (Carioca Hóquei Clube)

Defensores

Bruno Mendonça (Rio Hockey Club)

Christopher McPherson (Carioca Hóquei Clube)

Ernst Rost-Onnes (Hockeyvereniging HIC – Holanda)

Stephane Vehrle-Smith (Holcombe Hockey Club – Inglaterra)

Yuri Van Der Heijden (Larensche Mixed Hockey Club – Holanda)

Meias

André Patrocínio (Carioca Hóquei Clube)

Adam Imer (Labrador Hockey Club – Austrália)

Patrick Van Der Heijden (AMHC Apeldoorn – Holanda)

Paulo Batista Junior (Hóquei Clube Desterro)

Atacantes

Bruno Paes (Florianópolis Hóquei Clube)

Joaquín Lopez (Rio Hockey Club)

Lucas Paixão (Florianópolis Hóquei Clube)

Matheus Borges (Carioca Hóquei Clube)

Rodrigo Steimbach (Sociedade Germânia)

JUDÔ (14)

Feminino - 07

Sarah Menezes (48kg)

Erika Miranda (52kg)

Rafaela Silva (57kg)

Mariana Silva (63kg)

Maria Portela (70kg)

Mayra Aguiar (78kg)

Maria Suelen Altheman (+78kg)

Masculino - 07

Felipe Kitadai (60kg)

Charles Chibana (66kg)

Alex Pombo (73kg)

Victor Penalber (81kg)

Tiago Camilo (90kg)

Rafael Buzacarini (100kg)

Rafael Silva (+100kg)

LEVANTAMENTO DE PESOS (05)

Feminino - 02

Jaqueline Ferreira (75kg)

Rosane Reis (53kg)

Masculino - 03

Fernando Saraiva (+105kg)

Mateus Gregório (105kg)

Welisson Rosa (85kg)

LUTAS (05)

Feminino - 04

Joice Silva (58kg)

Lais Nunes (63kg)

Gilda Oliveira (69kg)

Aline Silva (75kg)

Masculino - 01

Eduard Soghomonyan (130kg)

MARATONAS AQUÁTICAS (03)

Feminino - 02

Ana Marcela Cunha

Poliana Okimoto

Masculino - 01

Allan do Carmo

NADO SINCRONIZADO (09)

Beatriz (Bia) Feres (equipe)

Branca Feres (equipe)

Lara Teixeira (equipe)

Lorena Molinos (equipe)

Luisa Nunes Borges (dueto e equipe)

Maria Bruno (equipe)

Maria Clara Coutinho (equipe)

Maria Eduarda Micucci (dueto e equipe)

Pamela Nogueira (equipe)

NATAÇÃO (33)

Feminino

Daiene Dias (100m borboleta e 400x100m medley)

Daynara de Paula (100m borboleta e 4x100m livre)

Etiene Medeiros (100m costas, 100m livre, 50m livre e 4x100m livre)

Gabrielle Roncatto (4x200m livre)

Graciele Herrmann (50m livre)

Jessica Cavalheiro (4x200m livre)

Jhennifer Conceição (4x100m medley)

Joanna Maranhão (200m medley e 400m medley)

Larissa Oliveira (200m livre, 4x100m livre, 4x100m medley e 4x200m livre)

Manuella Lyrio (200m livre, 4x100m livre e 4x200m livre)

Natália de Luccas (4x100m medley)

Masculino

André Pereira (4x200m livre)

Brandonn Almeida (400m medley e 1500m livre)

Bruno Fratus (50m livre)

Felipe França (100m peito)

Gabriel Santos (4x100m livre)

Guilherme Guido (100m costas e 4x100m medley)

Henrique Martins (100m borboleta e 4x100m medley)

Henrique Rodrigues (200m medley)

Ítalo Duarte (50m livre)

João de Lucca (200m livre, 4x100m livre e 4x200m livre)

João Gomes Júnior (100m peito e 4x100m medley)

Kaio Márcio (200m borboleta)

Leonardo de Deus (200m costas e 200m borboleta)

Luiz Altamir Melo (400m livre e 4x200m livre)

Marcelo Chierighini (100m livre, 4x100m livre e 4x100m medley)

Marcos Macedo (100m borboleta)

Matheus Santana (4x100m livre)

Miguel Valente (1500m livre)

Nicolas Nilo Oliveira (100m livre, 200m livre, 4x100m livre e 4x200m livre)

Tales Cerdeira (200m peito)

Thiago Pereira (200m medley)

Thiago Simon (200m peito)

PENTATLO MODERNO (02)

Feminino - 01

Yane Marques

Masculino - 01

Felipe Nascimento

POLO AQUÁTICO (26)

Feminino - 13

Amanda Oliveira

Camila Pedrosa

Diana Abla

Gabriela Mantellato

Izabella Chiappini

Lucianne Barroncas

Luiza Carvalho

Mariana Rogê Duarte

Marina Canetti

Marina Zablith (capitã)

Tess Oliveira (goleira)

Victoria Chamorro (goleira)

Viviane Bahia

Masculino - 13

Ádria Delgado

Bernardo Gomes

Bernardo Reis Rocha

Felipe "Charuto" Silva

Felipe Perrone (capitão)

Gustavo "Grummy" Guimarães

Ives Gonzales

Jonas Crivella

Josip Vrlic

Paulo Salemi

Rudá Franco

Slobodan Soro (goleiro)

Vinícius Antonelli (goleiro)

REMO (04)

Feminino - 02

Fernanda Nunes (Double Skiff Peso Leve Feminino)

Vanessa Cozzi (Double Skiff Peso Leve Feminino)

Masculino - 02

Willian Giaretton (Double Skiff Peso Leve Masculino)

Xavier Vela (Double Skiff Peso Leve Masculino)

RÚGBI (24)

Feminino - 12

Amanda Araujo

Beatriz Futuro

Claudia Telles

Edna Santini

Haline Scatrut

Isadora Cerullo

Julia Sardá

Juliana Esteves

Luiza Campos

Paula Ishibashi

Raquel Kocchann

Thais Bernal Balconi

Masculino - 12

André Luiz Silva

Arthur Bergo

Daniel Sancery

Felipe Sancery

Felipe Claro Silva

Gustavo Albuquerque

Juliano Fiori

Laurent Bourda-Couhet

Lucas Duque

Martin Shaefer

Moisés Duque

Stefano Giantorno

SALTOS ORNAMENTAIS (09)

Feminino - 04

Giovanna Pedroso (plataforma de 10m sincronizada)

Ingrid Oliveira (plataforma de 10m sincronizada)

Juliana Veloso (trampolim de 3m individual e sincronizado)

Tammy Galera (trampolim de 3m sincronizado)

Masculino - 05

César Castro (trampolim de 3m individual)

Hugo Parisi( plataforma de 10m individual e sincronizada)

Ian Matos (trampolim de 3m sincronizado)

Jackson Rondinelli (plataforma de 10m sincronizada)

Luiz Felipe Outerelo (trampolim de 3m sincronizado)

TAEKWONDO (04)

Feminino - 02

Iris Tang Sing (49kg)

Julia Vasconcelos (57kg)

Masculino - 02

Venilton Teixeira (58kg)

Maicon Andrade (+80kg)

TÊNIS (07)

Feminino - 02

Paula Gonçalves (duplas)

Teliana Pereira (simples e duplas)

Masculino - 05

André Sá (duplas)

Bruno Soares (duplas)

Marcelo Melo (duplas)

Rogério Dutra (simples)

Thomaz Bellucci (simples e duplas)

TÊNIS DE MESA (06)

Feminino - 03

Bruna Takahashi (equipe)

Caroline Kumahara (simples)

Lin Gui (simples)

Masculino - 03

Cazuo Matsumoto (equipe)

Gustavo Tsuboi (simples)

Hugo Calderano (simples)

TIRO COM ARCO (06)

Feminino - 03

Ane Marcelle dos Santos

Marina Canetta Gobbi

Sarah Nikitin

Masculino - 03

Bernardo Oliveira

Daniel Rezende Xavier

Marcus Vinícius D’Almeida

TIRO ESPORTIVO (09)

Cassio Rippel (carabina deitado 50m)

Daniela Carraro (skeet)

Emerson Duarte (pistola tiro rápido)

Felipe Wu (pistola de ar 10m e pistola livre 50m)

Janice Teixeira (fossa olímpica)

Júlio Almeida (pistola de ar 10m e pistola livre 50m)

Renato Portela (skeet)

Roberto Schmits (fossa olímpica)

Rosane Ewald (carabina de ar 10m e carabina 3 posições 50m)

TRIATLO (02)

Feminino - 01

Pâmella Oliveira

Masculino - 01

Diogo Sclebin

VELA (15)

470 Feminina

Ana Barbachan

Fernanda Oliveira

470 Masculina

Henrique Haddad

Bruno Bethlem

49er

Marco Grael

Gabriel Borges

49erFX

Kahena Kunze

Martine Grael

Finn

Jorge Zarif

Laser

Robert Scheidt

Laser Radial

Fernanda Decnop

Nacra 17

Samuel Albrecht

Isabel Swam

RS:X

Patricia Freitas

Ricardo Winicki

VÔLEI DE PRAIA (08)

Feminino - 04

Larissa e Talita

Ágatha e Bárbara Seixas

Masculino - 04

Alison e Bruno Schmidt

Evandro e Pedro Solberg

VÔLEI (24)

Feminino - 12

Adenizia

Dani Lins

Fabiana

Fabíola

Fernanda Garay

Gabi

Jaqueline

Juciely

Léia

Natália

Sheilla

Thaisa

Masculino - 12

Bruninho

Douglas Souza

Éder

Evandro

Lucarelli

Lipe

Lucão

Maurício Borges

Maurício Souza

Serginho

Wallace

William