Com Scheidt e Martine, equipe olímpica de vela vai em peso à Espanha

A maior parte da equipe brasileira de vela que vai aos Jogos Olímpicos do Rio estará no Troféu Princesa Sofia, a partir da próxima segunda-feira, em Palma de Maiorca. A competição na costa da Espanha recebeu um número recorde de inscrições em ano olímpico - 775, quase 200 a mais do que quatro anos atrás - e promete ser uma prévia do Rio-2016.

Como Palma de Maiorca fica em uma ilha no meio do Mediterrâneo, o Princesa Sofia recebe diversos barcos de países como Espanha, França, Itália, Portugal e Grécia. Só na classe Laser são 150 inscritos, incluindo o brasileiro Robert Scheidt, único representante do País nessa classe.

Em um momento em que os recursos financeiros estão concentrados na Olimpíada, os atletas que não vão ao Rio-2016 também têm viajado pouco. Por isso, praticamente só a equipe olímpica estará em Palma de Maiorca, com uma única exceção: Bruna Martinelli, que vai por conta para competir na RS:X.

Estão inscritos: Henrique Haddad/Bruno Bethlem (470), Fernanda Oliveira/Ana Barbachan (470), Marco Grael/Gabriel Borges (49er), Martine Grael/Kahena Kunze (49erFX), Jorge Zarif (Finn), Robert Scheidt (Laser), Fernanda Decnop (Laser Radial) e Samuel Albrecht/Isabel Swam (Nacra17). Só Bimba e Patrícia Oliveira, da RS:X, classe que realizou seu Mundial no mês passado, não vão ao Princesa Sofia.