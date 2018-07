Com aval de Temer, Dilma e Lula serão convidados aos Jogos

A presidente afastada Dilma Rousseff e outros ex-presidentes do Brasil - José Sarney, Fernando Collor, Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva - serão convidados por Carlos Arthur Nuzman, presidente do Comitê Organizador Rio-2016, para a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos, no dia 5 de agosto, na tribuna de honra do Maracanã.

A decisão foi tomada depois de Nuzman receber sinal verde do presidente em exercício Michel Temer (PMDB). O encontro ocorreu na terça-feira durante visita de Thomas Bach, presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), ao Parque Olímpico, no Rio, onde Temer disse não se opor à presença de Dilma no evento.

A tribuna de honra terá divisões protocolares, assim, Dilma e Temer não ocuparão o mesmo espaço no Maracanã. O presidente em exercício é o responsável pelo discurso que vai declarar os Jogos Olímpicos abertos.

O critério usado para o convite dos ex-presidentes é o reconhecimento do trabalho das autoridades para que o Rio de Janeiro se tornasse sede dos Jogos Olímpicos, especialmente daqueles que estiveram envolvidos na fase de candidatura. Lula ocupava o cargo em 2009, quando a cidade desbancou as concorrentes Madri, Tóquio e Chicago em eleição na Dinamarca.

